Gran Canaria cierra 2025 con 4,85 millones de turistas y crecimiento del 3% debido a mercados diversificados

El destino turístico de Gran Canaria ha cerrado el ejercicio de 2025 con un total acumulado de 4.856.483 visitantes, lo que supone un incremento del 3% respecto a 2024, según datos oficiales. La estrategia de diversificación de mercados, con un mayor flujo de turistas franceses y procedentes de países del este de Europa, junto con el aumento de visitantes durante la temporada de verano (+5,41%), ha sido determinante para compensar el descenso del mercado nórdico (-2,1%) y la moderación registrada en los últimos meses del año, reflejada en una caída del 6% de llegadas en diciembre.

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó que “se trata de datos similares e incluso superiores a los registrados el año anterior, lo que nos permite superar nuestro propio récord en un 3%”. Álamo explicó que la evolución del turismo “es coherente con la realidad de un destino consolidado como el nuestro, donde los límites vienen marcados por la capacidad alojativa. Durante los meses de invierno, el margen de crecimiento es reducido debido a los elevados niveles de ocupación, mientras que en verano hemos crecido un 5,41% porque existe mayor capacidad”. Añadió que esta tendencia apunta a “una progresiva desaparición de la estacionalidad, avanzando hacia una temporada más larga y continua”.

El consejero subrayó que se trata de “un crecimiento sostenible” y señaló que la verdadera dimensión del ejercicio se conocerá con los datos de facturación, que se darán a conocer próximamente, y que se espera vuelvan a marcar un nuevo récord, superando el crecimiento de llegadas. “El buen comportamiento de la temporada de verano y los efectos de la diversificación de mercados han sido muy positivos”, afirmó Álamo, confiando en que “la diversificación de la oferta turística y una mayor movilidad del visitante contribuyan a incrementar el rendimiento económico del turismo en la isla”.

Diciembre con descensos generalizados

Diciembre cerró con descensos generalizados, tanto a nivel regional como nacional, en contraste con diciembre de 2024, que fue el mejor de la serie histórica. Entre los datos positivos, destacan Francia, con un crecimiento interanual del 43%, y el conjunto de otros países, con un aumento del 9%, impulsado por los mercados del este de Europa. Por su parte, Alemania registró un descenso del 13,4% en diciembre, aunque mantiene un balance anual positivo (+1,75%), mientras que los países nórdicos cierran el ejercicio con un descenso acumulado del 2,78%.

En el ranking de países con mayor presencia turística en Gran Canaria en 2025, se sitúa en primer lugar Reino Unido, con 1.072.132 visitantes (+1,46%), seguido de Alemania con 918.818 turistas (+1,75%) y los países nórdicos, con 838.027 llegadas (-2,78%). En cuarta posición se encuentra el mercado nacional, con 565.484 turistas (+2,75%), mientras que Países Bajos ocupa el quinto puesto, con 333.571 visitantes (+7,05%). Completan la clasificación Francia (165.348 turistas, +0,38%), Italia (162.736, +17,33%), Irlanda (120.436, -3,26%) y Bélgica (119.752, -2,03%).