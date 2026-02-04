Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tercera fase murgas Las PalmasBaliza V16Tasa de basuras LPGCFestivos trabajadoresJeffrey Epstein ULLDany Ramos, en Hollywood
instagramlinkedin

San Bartolomé de Tirajana

Mejores en el espigón y el paseo anexo: arrancan las obras de remodelación del entorno del Faro de Maspalomas

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria inicia los trabajos de rehabilitación para modernizar el pavimento con un presupuesto de 308.118 euros

Inicio de las obras en el espigón del Faro de Maspalomas.

Inicio de las obras en el espigón del Faro de Maspalomas. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria, entidad participada por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha iniciado esta semana los trabajos de remodelación del paseo marítimo en el entorno del Faro de Maspalomas, una actuación clave para la revitalización y mejora de este espacio estratégico de Maspalomas Costa Canaria. El proyecto arranca con las labores de vallado perimetral de la zona de actuación y la demolición completa del pavimento existente, que presenta un acusado deterioro debido a su antigüedad y a la constante exposición a las condiciones climáticas al entorno marítimo y el oleaje.

La obra, adjudicada a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.U, cuenta con un presupuesto de 308.118 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. Los trabajos contemplan la repavimentación del tramo del paseo marítimo y del muelle, la reconstrucción de los graderíos orientados al mar, la transformación en una rampa de cinco metros de ancho, de las escaleras que conectan con la Playa de Maspalomas, y la renovación de las instalaciones de alumbrado público.

Obras de remodelación del entorno del Faro de Maspalomas.

Obras de remodelación del entorno del Faro de Maspalomas. / LP/DLP

La actuación ha priorizado el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad y la utilización de materiales de alta durabilidad, capaces de soportar tanto el impacto ambiental como la elevada afluencia de personas que transitan diariamente por este espacio.

Autorizaciones

La actuación cuenta con las autorizaciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Esta intervención se enmarca dentro del proyecto de transformación impulsado por el Consorcio Maspalomas Gran Canaria, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio público y reforzar el atractivo de Maspalomas como uno de los principales destinos turísticos de la isla. La renovación del paseo contribuirá a ofrecer un entorno más seguro, accesible y sostenible, adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía y del sector turístico.

Noticias relacionadas y más

Debido a la ejecución de estas actuaciones, la Feria de Artesanía que habitualmente se instala en el entorno del Faro de Maspalomas trasladará su ubicación sobre el mismo entorno, de manera temporal, mientras duren los trabajos. Desde el Consorcio Maspalomas Gran Canaria se informará puntualmente -a través de sus redes sociales- de cualquier modificación o alternativa que pueda plantearse, con el objetivo de minimizar las molestias tanto a los artesanos como a residentes y visitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
  2. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
  3. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
  4. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  5. Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
  6. Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día
  7. Gran Canaria se vuelve verde
  8. Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública

La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más

La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más

Más franceses y del este de Europa: Gran Canaria cierra 2025 con 4,85 millones de turistas

Más franceses y del este de Europa: Gran Canaria cierra 2025 con 4,85 millones de turistas

Tatiana Lorenzo, empresa Atlantic Soluciones: «La IA puede optimizar el trabajo de la logística y de otros sectores empresariales»

Tatiana Lorenzo, empresa Atlantic Soluciones: «La IA puede optimizar el trabajo de la logística y de otros sectores empresariales»

Mejores en el espigón y el paseo anexo: arrancan las obras de remodelación del entorno del Faro de Maspalomas

Mejores en el espigón y el paseo anexo: arrancan las obras de remodelación del entorno del Faro de Maspalomas

Alberto Pérez, empresa ARI-Scoobic: "Con los vehículos eléctricos para los centros urbanos nos estamos adelantando al futuro"

Alberto Pérez, empresa ARI-Scoobic: "Con los vehículos eléctricos para los centros urbanos nos estamos adelantando al futuro"

Así es 'Titularísimos', la aplicación gratuita que facilita la vida diaria de personas con discapacidad en Canarias

Así es 'Titularísimos', la aplicación gratuita que facilita la vida diaria de personas con discapacidad en Canarias

Salvador Santana, pregonero del Carnaval de Telde: historia y tradición en las fiestas locales

Salvador Santana, pregonero del Carnaval de Telde: historia y tradición en las fiestas locales

El mes de enero en Canarias tuvo un carácter frío, pero con anomalías cálidas en las mínimas, según Aemet

El mes de enero en Canarias tuvo un carácter frío, pero con anomalías cálidas en las mínimas, según Aemet
Tracking Pixel Contents