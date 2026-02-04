Mejores en el espigón y el paseo anexo: arrancan las obras de remodelación del entorno del Faro de Maspalomas

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria, entidad participada por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha iniciado esta semana los trabajos de remodelación del paseo marítimo en el entorno del Faro de Maspalomas, una actuación clave para la revitalización y mejora de este espacio estratégico de Maspalomas Costa Canaria. El proyecto arranca con las labores de vallado perimetral de la zona de actuación y la demolición completa del pavimento existente, que presenta un acusado deterioro debido a su antigüedad y a la constante exposición a las condiciones climáticas al entorno marítimo y el oleaje.

La obra, adjudicada a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.U, cuenta con un presupuesto de 308.118 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. Los trabajos contemplan la repavimentación del tramo del paseo marítimo y del muelle, la reconstrucción de los graderíos orientados al mar, la transformación en una rampa de cinco metros de ancho, de las escaleras que conectan con la Playa de Maspalomas, y la renovación de las instalaciones de alumbrado público.

Obras de remodelación del entorno del Faro de Maspalomas. / LP/DLP

La actuación ha priorizado el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad y la utilización de materiales de alta durabilidad, capaces de soportar tanto el impacto ambiental como la elevada afluencia de personas que transitan diariamente por este espacio.

Autorizaciones

La actuación cuenta con las autorizaciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Esta intervención se enmarca dentro del proyecto de transformación impulsado por el Consorcio Maspalomas Gran Canaria, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio público y reforzar el atractivo de Maspalomas como uno de los principales destinos turísticos de la isla. La renovación del paseo contribuirá a ofrecer un entorno más seguro, accesible y sostenible, adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía y del sector turístico.

Debido a la ejecución de estas actuaciones, la Feria de Artesanía que habitualmente se instala en el entorno del Faro de Maspalomas trasladará su ubicación sobre el mismo entorno, de manera temporal, mientras duren los trabajos. Desde el Consorcio Maspalomas Gran Canaria se informará puntualmente -a través de sus redes sociales- de cualquier modificación o alternativa que pueda plantearse, con el objetivo de minimizar las molestias tanto a los artesanos como a residentes y visitantes.