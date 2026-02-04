Mogán
Mogán pasa a asumir las valoraciones de dependencia del municipio tras un acuerdo con el Gobierno de Canarias
Tania Alonso, teniente de alcalde del Área de Gobierno de Acción Social, destaca que el Ayuntamiento podrá realizar el trámite de valoración de dependencia en una sola visita gracias a un nuevo decreto
El Ayuntamiento de Mogán asumirá las valoraciones de dependencia del municipio y la elaboración del programa individual de atención (PIA) de las personas según el grado de dependencia otorgado. Estas funciones, que también incluyen la determinación de las modalidades de intervención más adecuadas entre los servicios y prestaciones económicas dentro de la ley de dependencia, las asume el Consistorio tras llegar a un acuerdo con la Consejería de Bienestar Social, Juventud, Igualdad, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.
El acuerdo permite que el personal municipal del área de Tercera Edad asuma las competencias, que recibirá formación para que pueda trabajar con el mismo sistema que emplea el Gobierno de Canarias. La teniente de alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria, Tania Alonso, asegura que para el Ayuntamiento es una «gran oportunidad asumir estas competencias ya esos profesionales son los que están en el día a día con esos vecinos y vecinas, y son los que conocen la realidad en el domicilio».
Una visita permitirá acelerar los trámites
Al respecto, Alonso, ha explicado que hay «un nuevo decreto de valoración de la situación de dependencia que recoge que en tan solo una visita a la persona demandante se pueda realizar prácticamente todo el trámite». Es decir, el reconocimiento del grado de dependencia y la propuesta del PIA. De este modo, el Ayuntamiento emitirá la propuesta de valoración correspondiente y el Gobierno de Canarias solo debe resolver y comunicar la resolución. Esta cercanía favorecerá un seguimiento más preciso de cada caso y una valoración integral, rápida y ajustada al entorno asistencial.
Todo ello, afirma Alonso, va a reducir drásticamente el tiempo de tramitación para que las personas reciban los apoyos adecuados. «Será muy poco tiempo comparado a lo que estamos acostumbrados», señaló. La concejal reconoció que el beneficio de esta colaboración interadministrativa contribuirá a «acabar con la lista de espera de las resoluciones de dependencia y reconocer el derecho de esos vecinos y vecinas a recibir ayuda».
