El policía local de Mogán detenido se quedó con 135.000 euros del cobro de multas a turistas

El policía local de Mogán detenido el pasado lunes por la Guardia Civil por su presunta implicación en el cobro irregular de multas de tráfico imponía sanciones a turistas que cometían infracciones pero no ingresaba el dinero en las arcas municipales. El agente, que se encuentra en libertad provisional acusado de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, exigía a los infractores que pagasen la multa en efectivo para luego quedarse el dinero, y así hasta alcanzar la cantidad de 135.000 euros recaudados en al menos cinco años, según han revelado la Benemérita y la Policía Local de Mogán en un comunicado conjunto. Operaba, sobre todo, en el entorno de Puerto Rico.

La detención se produjo en el marco de la operación Paycash, en una investigación que se inició en junio y que se ha prolongado al menos siete meses. Fue el Ayuntamiento de Mogán el que dio la voz de alarma al empezar a detectar expedientes sancionadores irregulares incoados por el agente ahora investigado. Las sospechas del Consistorio comenzaron cuando en estos procedimientos, el funcionario policial anulaba los procesos sancionadores que había iniciado sin justificación legal, de forma que paralizaba el procedimiento administrativo. La colaboración de la Corporación y su Policía Local fue determinante para la detención del funcionario policial el pasado lunes.

Más de 1.000 multas con las que recaudó 135.000 euros

El agente no impuso ni una, ni dos, ni siquiera 20 multas utilizando este modus operandi, sino que en los cerca de cinco años a los que ha llegado la investigación el policía superó las 1.000 multas con las que supuestamente malversó, según la investigación, alrededor de 135.000 euros. La Benemérita no sólo llevó a cabo un amplio estudio y análisis de los procedimientos cancelados por el agente, sino que además, desplegó un amplio dispositivo de vigilancia para controlar los movimientos y la actividad laboral del acusado durante los últimos siete meses. De esta forma, pudieron detectar que el policía local se situaba en distintas zonas estratégicas de Puerto Rico, uno de los enclaves turísticos con más trasiego de personas de la Isla, para llevar a cabo sus maniobras recaudatorias ilegales.

El rastreo permitió a los investigadores constatar que el perfil predominante de las personas sancionadas eran turistas con vehículos de alquiler. Así, el agente aprovechaba la alta afluencia de visitantes extranjeros en la zona consciente de que muchos desconocían los procedimientos administrativos locales y preferían resolver la sanción pagando al momento antes que enfrentarse a trámites burocráticos en un país ajeno.

La operación Paycash rastreó el paradero de turistas sancionados por el agente los últimos cinco años

La investigación rastreó el paradero de turistas sancionados desde hace cinco años

Para confirmar sus sospechas, los agentes a cargo de la investigación indagaron el paradero de turistas sancionados en los últimos cinco años. Y dieron en el clavo porque a través de sus testimonios comprobaron que el policía les exigía el pago de las multas en efectivo. La investigación determina que el funcionario policial emprendía los procedimientos administrativos sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial por infracciones que observaba durante su jornada laboral y cuando comunicaba la multa a los infractores, pedía que abonaran la cantidad correspondiente a la infracción en efectivo, dinero que supuestamente el agente no ingresaba en las cuentas públicas del Ayuntamiento.

En libertad provisional desde el martes

Tras su detención, el agente pasó a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana Plaza 3, encargada de la instrucción de la causa y que decretó su libertad provisional el martes.

El Ayuntamiento anunció su intención de personarse en la causa como parte afectada. Todavía se desconoce la situación en la que se encuentra el funcionario acusado: si permanece dentro del cuerpo policial o si se han tomado medidas disciplinarias. No obstante, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, convocó para este jueves una rueda de prensa, en la que estará acompañada por el jefe accidental de la Policía Local de Mogán, Marcos Domínguez, para dar cuenta de la acusación sobre un miembro del cuerpo policial municipal.