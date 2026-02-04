Tatiana Lorenzo, empresa Atlantic Soluciones: «La IA puede optimizar el trabajo de la logística y de otros sectores empresariales»

Atlantic Soluciones presenta en FILCA el agente inteligente de voz AVI.

Sí, lo que hacemos es desarrollar un producto específico que es un agente inteligente de voz, que llamamos AVI. En realidad está diseñado para cualquier sector. Siempre va a depender de las normas de la empresa. En este caso estamos presentando directamente una solución para la parte de la logística. Un ejemplo claro para que puedan entenderlo. Nos encontramos con muchas empresas que tienen un problema y es que van a entregar los pedidos y no se encuentran con el cliente. ¿Qué hace AVI en este caso? Coge una lista de clientes finales, los llama, confirma y al día siguiente tú vas a tener tu ruta optimizada y tu plan de carga para el camión o furgón, y puedes hacer las entregas con total efectividad. Por lo tanto, eliminamos casi todas las incidencias que podamos tener por el camino.

¿Es una empresa canaria?

Sí. Somos una empresa canaria y actualmente trabajamos ocho personas. Estamos comenzando, pero la intención es crecer y evolucionar, por eso estamos hoy aquí. Esta feria es un escaparate ideal para darnos a conocer, y sobre todo que no solo se puede aplicar a la logística, sino a cualquier sector. Lo que hacemos es diseñar soluciones digitales únicas pensadas para liberar el verdadero potencial de la empresa, optimizando cada proceso.

¿En qué otros sectores se puede aplicar?

En cualquier sector empresarial o de servicios. Trabajamos con ayuntamientos, clínicas, empresas de retail, comercios electrónicos, pero se puede estudiar cualquier sector para aplicarlo.

¿En administraciones como los ayuntamientos cómo funcionaría?

En el caso de los ayuntamientos nos encontramos que hay mucha gente que llama para pedir información y hay alguien al otro lado del teléfono para explicar qué procedimiento lo que tienen que hacer para terminar de conseguir un documento y demás gestiones. Pues AVI puede dar toda esta información sin necesidad de dedicar íntegramente a alguien a esta función. Eso nos permite destinar a las personas que hacen ese trabajo a y dedicarlas a realizar tareas que realmente importa y que sólo pueden hacer las personas.

¿Se plantean dar el salto a otros países?

Ojalá, apuntamos alto pero creemos que debemos ir evolucionando poquito a poco y llegar a donde podamos.

Noticias relacionadas

¿De dónde nace la idea de crear esta empresa?

Pues realmente la empresa se dedicaba a otras cosas y hemos ido evolucionando hasta llegar hasta aquí. Nos vamos dando cuenta de que hay carencias, sobre todo en el sector empresarial canario, para evolucionar con la inteligencia artificial, y al final nos decidimos a ir por este lado. Una voz inteligente que ayuda a solucionar los problemas que tienen las empresas canarias.