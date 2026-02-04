Así es 'Titularísimos', la aplicación gratuita que facilita la vida diaria de personas con discapacidad en Canarias

Facilitar la vida diaria de las personas con discapacidad es el objetivo de Titularísimos, la nueva aplicación móvil presentada hoy en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria por el vicepresidente primero del Cabildo, Augusto Hidalgo, y el fundador de la plataforma, Pedro Ferrera. La aplicación que es gratuita y abierta a toda la ciudadanía, combina información, recursos y herramientas para promover una inclusión real y efectiva.

Durante la presentación, Hidalgo destacó cómo la tecnología puede convertirse en un aliado de la igualdad y la autonomía: “Proyectos como Titularísimos muestran que la innovación tecnológica debe ponerse al servicio de quienes históricamente han encontrado más barreras para vivir con plena autonomía. Esta aplicación contribuye a construir una sociedad más accesible, informada y justa”.

La aplicación integra el diario digital www.titularisimos.com, con más de 9.000 artículos y entrevistas sobre discapacidad, derechos sociales e inclusión, y un sistema que permite localizar más de 27.000 plazas de aparcamiento adaptadas y lugares accesibles en toda España, facilitando la movilidad y la planificación diaria.

Pedro Ferrera subrayó que Titularísimos surge de una necesidad real: “No se trata solo de información, sino de empoderar, visibilizar y ofrecer soluciones prácticas a las personas con discapacidad”. La app también incluye ofertas de empleo, promoviendo la inserción laboral, y una amplia biblioteca de recursos con ayudas, normativa y servicios de apoyo.

Gracias a una subvención de 60.000 euros de la Vicepresidencia primera del Cabildo, Titularísimos ya está disponible en iOS y próximamente en Android, con el objetivo de que las personas con discapacidad sean titulares de su propia vida, con más autonomía, información y oportunidades.