Más de 1.500 personas visitan la I Feria de la Innovación Logística de Canarias (Filca)

Profesionales y empresas del sector han aprovechado este importante evento celebrado en el Recinto Ferial de Agüimes para crear sinergias, identificar oportunidades de negocio e impulsar sus proyectos

Imagen del ambiente de la Feria de la Innovación Logística de Canarias (Filca) celebrada en el Recinto Ferial de Agüimes.

Imagen del ambiente de la Feria de la Innovación Logística de Canarias (Filca) celebrada en el Recinto Ferial de Agüimes. / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

La Feria de la Innovación Logística de Canarias (Filca) ha cerrado su primera edición superando las expectativas y reuniendo a más de 1.500 asistentes en el Recinto Ferial de Agüimes. Durante dos días, los asistentes pudieron conocer soluciones innovadoras, establecer contactos comerciales y participar en ponencias y mesas redondas centradas en los retos actuales de la logística y el transporte en Canarias.

Entre las intervenciones más destacadas, Yaiza Canosa, fundadora de GOI y CEO de Boudica Canosa, puso el acento en la complejidad de operar logísticamente en Canarias, señalando la aduana, los sobrecostes y la planificación como principales barreras. Subrayó la importancia de colaborar con operadores locales para reducir la incertidumbre y fortalecer la economía del territorio.

En la mesa sobre digitalización y logística, los expertos coincidieron en que la tecnología solo es efectiva si va acompañada de una buena gestión del cambio. La resistencia al cambio, la implicación de los equipos y la participación activa del usuario fueron señaladas como claves para el éxito de cualquier proceso de transformación digital.

Las ponencias tuvieron un gran protagonismo en los dos días de Filca.

Las ponencias tuvieron un gran protagonismo en los dos días de Filca. / LP/DLP

La mesa dedicada a puertos y logística sostenible destacó la necesidad de una normativa europea común, la búsqueda de nuevas rutas y mercados, y la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o los gemelos digitales, sin perder de vista el impacto del sistema de comercio de emisiones en la competitividad de los puertos canarios.

En el debate sobre aduanas y fiscalidad, los participantes coincidieron en señalar la complejidad normativa y la singularidad fiscal de Canarias como grandes desafíos. Se insistió en la digitalización de los procesos, la simplificación legislativa, la formación de las pymes y una mayor coordinación entre administraciones.

