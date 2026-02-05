Más de 1.500 personas visitan la I Feria de la Innovación Logística de Canarias (Filca)

La Feria de la Innovación Logística de Canarias (Filca) ha cerrado su primera edición superando las expectativas y reuniendo a más de 1.500 asistentes en el Recinto Ferial de Agüimes. Durante dos días, los asistentes pudieron conocer soluciones innovadoras, establecer contactos comerciales y participar en ponencias y mesas redondas centradas en los retos actuales de la logística y el transporte en Canarias.

Entre las intervenciones más destacadas, Yaiza Canosa, fundadora de GOI y CEO de Boudica Canosa, puso el acento en la complejidad de operar logísticamente en Canarias, señalando la aduana, los sobrecostes y la planificación como principales barreras. Subrayó la importancia de colaborar con operadores locales para reducir la incertidumbre y fortalecer la economía del territorio.

En la mesa sobre digitalización y logística, los expertos coincidieron en que la tecnología solo es efectiva si va acompañada de una buena gestión del cambio. La resistencia al cambio, la implicación de los equipos y la participación activa del usuario fueron señaladas como claves para el éxito de cualquier proceso de transformación digital.

Las ponencias tuvieron un gran protagonismo en los dos días de Filca. / LP/DLP

La mesa dedicada a puertos y logística sostenible destacó la necesidad de una normativa europea común, la búsqueda de nuevas rutas y mercados, y la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o los gemelos digitales, sin perder de vista el impacto del sistema de comercio de emisiones en la competitividad de los puertos canarios.

En el debate sobre aduanas y fiscalidad, los participantes coincidieron en señalar la complejidad normativa y la singularidad fiscal de Canarias como grandes desafíos. Se insistió en la digitalización de los procesos, la simplificación legislativa, la formación de las pymes y una mayor coordinación entre administraciones.