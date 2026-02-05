Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arehucas y Ahembo celebran el 3er aniversario de AREHUCAS 7UP TAL CUAL

Durante el acto se presentó la imagen de la carroza de ambas compañías que por tercer año consecutivo estará en las cabalgatas más destacadas de las islas

Presentación 7up-Arehucas Tal Cual

Presentación 7up-Arehucas Tal Cual

Renata Domingo

Con un divertido y fresco acto a las puertas del Carnaval, Arehucas y AHEMBO celebraron el tercer aniversario de AREHUCAS 7UP TAL CUAL, reafirmando su compromiso con la innovación y la excelencia en la industria canaria de bebidas.

El evento contó con la participación de los equipos de Arehucas y Ahembo, quienes aprovecharon la ocasión para sellar la buena sintonía y colaboración entre ambas empresas, un ‘matrimonio’ que goza de una auténtica petición popular.

Durante la celebración se presentó la carroza Arehucas 7UP TAL CUAL de este año, que promete sorpresas que se irán desvelando en los próximos días, despertando la expectativa y el entusiasmo del público. Además, se destacó la trayectoria de AREHUCAS 7UP TAL CUAL en estos tres años, consolidándose como un mix que combina calidad, tradición y frescura, y que refleja la capacidad de las empresas canarias para crear proyectos exitosos que fortalecen la identidad local.

El acto sirvió también para reafirmar la alianza entre Arehucas y Ahembo, empresas referentes en el sector, y para proyectar un futuro de cooperación y crecimiento conjunto en el mercado regional.

