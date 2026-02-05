Beatriz Santana, secretaria local de Coalición Canaria en Santa Brígida por unanimidad
La militancia ha respaldado el relevo en la dirección local tras la etapa de trabajo liderada por Armando Umpiérrez
Coalición Canaria en Santa Brígida ha celebrado este jueves, 5 de febrero, la renovación de su Comité Local, en un proceso que se ha desarrollado en un clima de consenso, participación y unidad interna, en el que la militancia ha respaldado por unanimidad la elección de Beatriz Santana como nueva secretaria local.
En este contexto, Beatriz Santana ha asumido la responsabilidad de liderar el Comité Local, relevando a Armando Umpiérrez tras una etapa que ha estado marcada por el trabajo constante y el compromiso con el proyecto nacionalista en el municipio.
"Asumo esta responsabilidad con muchísima ilusión y con un profundo agradecimiento a la militancia de Coalición Canaria en Santa Brígida por el respaldo unánime recibido. Es una muestra de confianza que ha reforzado nuestro compromiso colectivo", ha señalado Santana.
La nueva secretaria local ha destacado además que "hemos afrontado esta etapa desde la unidad y el trabajo en equipo, con el objetivo de seguir fortaleciendo el proyecto nacionalista en el municipio y de estar cada vez más cerca de las vecinas y vecinos".
Por su parte, Armando Umpiérrez ha afirmado que "he cerrado esta etapa con la satisfacción del trabajo realizado y con la tranquilidad de dejar el Comité Local en buenas manos. Beatriz ha contado con todo mi apoyo porque ha demostrado compromiso, capacidad y cercanía con la militancia".
Asimismo, ha añadido que "he seguido vinculado al proyecto de Coalición Canaria en Santa Brígida y he mantenido mi disposición a colaborar en todo lo que sea necesario para seguir fortaleciendo la organización en el municipio".
La militancia ha reconocido en Santana su implicación, cercanía y capacidad organizativa para continuar consolidando la presencia de Coalición Canaria en el ámbito local.
Con esta renovación, Coalición Canaria en Santa Brígida ha reforzado su apuesta por la participación interna, la renovación de liderazgos y la cohesión orgánica, con la mirada puesta en seguir construyendo una alternativa política sólida que dé respuesta a las necesidades presentes y futuras del municipio.
