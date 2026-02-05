La caída de un risco destruye dos casas deshabitadas en Santa Brígida
Al menos una de las viviendas ha quedado totalmente derruida
Las Palmas de Gran Canaria
El desprendimiento de un risco en La Angostura, Santa Brígida, ha destrozado este jueves dos viviendas que se encontraban deshabitadas.
La caída de las piedras de la ladera se ha producido frente a la plaza y ha producido daños materiales. Al menos una de las viviendas ha quedado totalmente destruida, según las primeras informaciones; y la segunda, parcialmente pero con bastante afectación.
A la zona, tras recibir la llamada de alerta que se ha producido en torno a las 21.30 horas, se han desplazado los servicios de emergencia, entre ellos, Policía Local y Bomberos.
Este viernes está previsto que regresen para hacer una valoración de daños y de estado de la ladera, por si fuese necesario llevar a cabo una intervención.
- La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
- El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública
- Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
- Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día