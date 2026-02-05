Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La caída de un risco destruye dos casas deshabitadas en Santa Brígida

Al menos una de las viviendas ha quedado totalmente derruida

Derrumbe del risco en la zona de La Angostura de Santa Brígida

Derrumbe del risco en la zona de La Angostura de Santa Brígida / LP/DLP

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El desprendimiento de un risco en La Angostura, Santa Brígida, ha destrozado este jueves dos viviendas que se encontraban deshabitadas.

La caída de las piedras de la ladera se ha producido frente a la plaza y ha producido daños materiales. Al menos una de las viviendas ha quedado totalmente destruida, según las primeras informaciones; y la segunda, parcialmente pero con bastante afectación.

A la zona, tras recibir la llamada de alerta que se ha producido en torno a las 21.30 horas, se han desplazado los servicios de emergencia, entre ellos, Policía Local y Bomberos.

Este viernes está previsto que regresen para hacer una valoración de daños y de estado de la ladera, por si fuese necesario llevar a cabo una intervención.

