La elaboración de un manual de usuario de los pda de la Policía reveló el cobro irregular de multas del agente detenido en Mogán

La elaboración del manual de usuario de las PDA de la Policía Local de Mogán en febrero de 2025 para los 10 nuevos agentes que se incorporaron en esa fecha detectó las anomalías en el cobro de multas que permitieron al agente detenido el lunes embolsarse 135.000 euros por el pago en efectivo de más de 1.000 infracciones de tráfico desde 2020, sobre todo a turistas en la zona de Puerto Rico, donde operaba como agente adscrito a la unidad de Playas.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al jefe accidental de la Policía Local, Marcos Domínguez, indicó en una rueda de prensa celebrada este jueves que la denuncia partió desde el Ayuntamiento en cuanto Mogán Gestiona, la empresa municipal a cargo de los dispositivos, auditó la anomalía que encontró al chequear las estadísticas de uso de los aparatos. En concreto, durante la comprobación de qué apartados se usaban más a la hora de elaborar las instrucciones de uso para los agentes recién llegados, detectaron un uso excesivo en uno de los dispositivos de las pestañas 'Cobrado' y 'Anulado'. La primera permite la impresión del ticket de multa para entregar al infractor mientras que la segunda anula la sanción ya emitida. Sin embargo, el papel ya está en manos del infractor, que al pagar en efectivo y estar en posesión de un documento oficial que determinada la cantidad, no percibía ilegalidad alguna.

El funcionario policial, con 27 años de servicio, estaba adscrito a la unidad de Playas y realizaba sus labores de forma individual en moto en la zona de Puerto Rico. La Policía Local le ha retirado el arma y ha abierto un expediente disciplinario, que se mantendrá paralizado hasta que haya una sentencia en firme. Hasta ese momento, el agente investigado por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa podrá incorporarse al puesto de trabajo aunque en labores de oficina al no disponer de arma. Por ahora, el Ayuntamiento desconoce las intenciones del funcionario, que no se ha incorporado todavía.

El Consistorio confirmó que se personó en la causa desde ayer y espera tener conocimiento de los hechos completos cuando reciba las diligencias.

Habrá ampliación.