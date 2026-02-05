Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga

La entrega esta semana del Informe Técnico por parte del Ayuntamiento de Agüimes y la aprobación de la recepción definitiva prevista para el próximo pleno en un gobierno municipal que vota con mayoría, da luz verde definitiva al comienzo de la construcción de 824 viviendas en Playa de Arinaga. Una urbanización, que se ubicará frente al Monumento Natural de la Montaña de Arinaga, se levantará sobre una superficie de 460.000 metros cuadrados, dividida en 450 parcelas y que incluye una superficie comercial y un nuevo colegio.

La Corporación local había otorgado en junio de 2021 la licencia de construcción, una vez que el Ayuntamiento y la promotora ya contaban con toda la documentación necesaria, incluida la evaluación de impacto medioambiental. Las obras para la creación de la urbanización en Arinaga comenzaron en marzo de 2022 y ya han terminado con la instalación en la zona parcelada de farolas, alcantarillado y el asfaltado de las calles, algunas de ellas ya provistas de contenedores soterrados.

Esta promoción privada está a cargo del Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentado, que es el encargado de gestionar ese terreno desde finales de los años 70. La institución, dedicada a trabajos educativos y religiosos en el municipio, es la que en esta ocasión se encarga de la venta de sus parcelas de estos terrenos que se encuentran frente al antiguo fortín de artillería y el centro de salud de Playa de Arinaga.

Después de los acuerdos alcanzados y los contratos firmados por cada parte, las compañías Lopesan y Hermanos Tito, empresas encargadas de levantar las construcciones, tienen la propiedad de unas 300 parcelas, al tiempo que el Instituto Eclesiástico posee unas cien. Según acordaron, en cada parcela se podrá construir inmuebles de dos plantas en régimen de viviendas protegidas y el resto serán de mercado libre, la mayoría de ellas tipo dúplex. Todas las parcelas tienen una superficie media de 150 metros cuadrados.

La parcela donde se levantará la nueva urbanización ya cuenta con calles asfaltadas y alumbrado público. / LP/DLP

También se mantiene en el proyecto la construcción de una superficie comercial -que ejecutará una de las empresas que levantan la urbanización que se quedaba con una parte del suelo valorada y que suponía el equilibrio económico con los suelos que se quedaban-, y el Centro de Educación Infantil y Primaria y primer ciclo de Secundaria, una infraestructiura educativa cuya redacción del proyecto sacará pronto a licitación el Ayuntamiento.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, destacó que la importancia del desarrollo de esta urbanización es que "es el único suelo de momento ejecutado que prevé el Plan General que aprobamos en 2017 en esa parte de Arinaga. Un sector que remata el desarrollo norte, porque ya a partir de ahí está el monumento natural de la montaña y, después, la zona protegida de Cabrón".

Hernández añadió que se trata de un "sector de crecimiento inmediato que va a aliviar un poco la demanda habitacional en Arinaga". También adelantó que el Ayuntamiento trabaja en la primera fase de una parcela principal de más de 3.000 metros cuadrados en la zona Sur de Arinaga.

Aumento de la población

Hernández reconoce que esta nueva urbanización aumentará de forma considerable la población de la zona de costa del municipio, y asegura que está preparado para asumir ese incremento poblacional. "Estimamos que entre esa urbanización podrían entrar a vivir entre las 3.500 y 4.000 personas. A esto hay que añadir las personas que pueden entrar a vivir a un futuro en los cerca de 200 pisos, que calculamos por las licencias que tenemos. Al final estamos hablando de que Arinaga va a pasar a tener una población de más de 15.000 habitantes".

A la puesta en marcha de esta urbanización, el Ayuntamiento de Agüimes tiene previsto la construcción de 1.700 viviendas protegidas en régimen de alquiler a precio tasado, que irán destinadas solo a personas residentes en el municipio, lo que lo convierte en uno de los primeros municipios que se acoge a la colaboración público-privada para responder al actual déficit en el mercado del alquiler y sus altos precios. El paquete de viviendas se hará en tres fases y se construirán en suelo de propiedad municipal disponible en los barrios de Cruce de Arinaga, La Goleta, Playa de Arinaga, Las Rosas, Montaña Los Vélez y La Banda. El modelo consiste en la prestación del suelo por parte del ayuntamiento al constructor, que una vez finalizada la obra, las mantendrá en explotación hasta que amorticen el gasto.

La edificación de este suelo de Playa de Arinaga supone la cuarta promoción que lleva a cabo el Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentado. La última promoción de viviendas fue la de Muelle Viejo, en la que se levantaron en los años 90 unas 500 viviendas tipo dúplex.