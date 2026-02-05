El proyecto 'Construyendo Puentes' de Arucas, seleccionado para un congreso internacional en Gijón de trabajo social

El proyecto 'Construyendo Puentes' de Arucas ha sido seleccionado para su presentación en el XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que se celebrará del 28 al 30 de mayo en Gijón (Asturias). Impulsado por la Unidad de Atención a las Drogodependencias del Ayuntamiento, la iniciativa nace "para combatir la desigualdad estructural que dificulta a las mujeres el acceso en igualdad de condiciones a los recursos especializados en adicciones, debido a factores sociales, culturales y de género".

El proyecto promueve una estrategia comarcal de coordinación y sensibilización profesional, acompañada de una guía práctica elaborada de forma interdisciplinar e interinstitucional y en el que han participado los cinco municipios de la comarca norte, donde se ha prestado este servicio.

Entorno urbano y rural

La ponencia, titulada 'El puente que construimos, se enmarca en el área de trabajo social comunitario, entorno rural y urbano e Implicación de los actores sociales; y recoge la experiencia desarrollada durante dos años de trabajo comunitario pluridisciplinar y transversal, cuyo objetivo ha sido reducir la brecha de género en el acceso de las mujeres a la Unidad de Atención a las Drogodependencias.

El Ayuntamiento valora que el trabajo desarrollado en Arucas se sitúa como referente en el ámbito del trabajo social y la intervención comunitaria con perspectiva de género.

El XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social se celebra bajo el lema “Con mirada crítica y paso firme: más Trabajo Social ante las amenazas globales, se celebrará del 28 al 30 de mayo en Gijón.

"La selección de este trabajo para su exposición en el congreso internacional supone un reconocimiento al esfuerzo compartido de las profesionales implicadas y refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Arucas con la incorporación de la perspectiva de género en los recursos de atención a las adicciones, así como con el diseño de respuestas más equitativas y adaptadas a la realidad de las mujeres", según el Ayuntamiento.