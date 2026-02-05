El proyecto LIFE Phoenix plantará 30.000 palmeras canarias entre Arteara y Guguy

El proyecto europeo LIFE Phoenix para mejorar los palmerales endémicos de Europa prevé la plantación de unas 30.000 palmeras canarias entre Guguy y Arteara con la intención de recuperar los ecosistemas. La actuación en Arteara se sitúa en un kilómetro de barranco donde se están eliminado cañas y flora exótica para sustituirlas por especies endémicas.

En Gran Canaria, el proyecto se concentra en cuatro palmerales de alto valor ambiental como son las Zonas Especiales de Conservacón de la Red Natura 2000 de Guguy, con los palmerales de Guguy Grande y Cuermeja; y de Fataga, con los palmerales de Los Aserraderos y Los Caserones. En esta última se desarrolla una experiencia piloto en el Camel Safari Park La Baranda para el control de la plaga Diocalandra frumeni, una de las principales amenazas actuales para los palmerales. Por otro lado, los trabajos en el barranco de Guguy Grande incluyen labores de preparación del terreno, control de vegetación invasora y actuaciones de restauración ecológica. Las primera tareas de repoblación con especies endémicas en la zona comenzaron en enero de 2026.

Mejorar el estado de conservación de la palmera canaria y la palmera de Creta

El proyecto LIFE Phoenix tiene como objetivo mejorar el estado de conservación de la palmera canaria (Phoenix canariensis) en las Islas Canarias y la palmera de Creta (Phoenix theophrasti) en Grecia. Estas formaciones vegetales están catalogadas como hábitat prioritario por la Unión Europea bajo la denominación de hábitat 9370* 'Palmerales de Phoenix', al tratarse de ecosistemas singulares de alto valor ecológico y elevada vulnerabilidad.

Tanto las especies como el hábitat que configuran se enfrentan a problemas de conservación similares en las dos regiones. Las principales amenazas en común se deben a los efectos del cambio climático, las plagas y las plantas invasoras. También se han detectado problemas relacionados con actividades humanas propias de cada territorio. En Gran Canaria, predomina la hibridación con la palmera datilera debido a malas prácticas en el pasado, mientras que en Creta, el sobrepastoreo y la presión turística son las principales causas.

Jornadas de seguimiento del proyecto

En el ecuador de la ejecución de las intervenciones, el Cabildo organizó una semana de seguimiento técnico junto a representantes de la Comisión Europea, del equipo de monitorización LIFE y de las entidades socias del consorcio que culminó con una reunión técnica y financiera este jueves en la que los socios del proyecto expusieron el avance de los distintos paquetes de trabajo, abordaron la planificación de las próximas fases y analizaron los principales aspectos administrativos y financieros, así como los retos detectados hasta el momento.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, señaló que la visita de los socios europeos del proyecto LIFE Phoenix «refuerza el trabajo conjunto que estamos desarrollando para mejorar el estado de los palmerales en Gran Canaria y en Creta, afrontando de manera coordinada amenazas comunes como las especies invasoras y el riesgo de incendios».