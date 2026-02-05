¿Es Quevedo el que graba un videoclip en Agüimes?

Los rumores comenzaron a correr desde la mañana de este jueves a la misma velocidad que lo hace las visitas a las plataformas musicales de streaming cuando un artista lanza un nuevo tema. ¡¡¿¿Es Quevedo??!! comentaban los corrillos de personas en Agüimes hasta que el comentario se volvió una marea.

La presencia en el terrero de lucha de Agüimes con trajes de murgas, camisas de la UD Las Palmas y hasta con vestimenta típica canaria despertó el interés de muchos seguidores del cantante canario. La entrada solo para personas autorizadas, la mayoría colectivos del municipio. En el exterior absoluto mutismo. Alguien vio que el tema que se rodaba tenía por título Nibus. Habrá que esperar a que salte a las redes sociales para comprobar si es verdad.

Rodaje del videoclip en Agüimes. / Domingo Martín

Mucha gente confirmaba que el videoclip era de Quevedo, aunque quizás solo participaron actores y actrices, como ha ocurrido en otras ocasiones.

El cantante grancanario ha grabado algunos de sus videoclip en exteriores y escenarios de Gran Canaria, en los que aparece lugares emblemáticos como Guayadeque, entre otros muchos, en una clara defensa de su isla.