¿Es Quevedo el que graba un videoclip en Agüimes?
La presencia de personas con trajes de murgas, la camisa de la UD Las Palmas o de típico con estameñas en el terrero de lucha de Agüimes despertó el rumor de que Quevedo grababa un vídeoclip en la villa
Los rumores comenzaron a correr desde la mañana de este jueves a la misma velocidad que lo hace las visitas a las plataformas musicales de streaming cuando un artista lanza un nuevo tema. ¡¡¿¿Es Quevedo??!! comentaban los corrillos de personas en Agüimes hasta que el comentario se volvió una marea.
La presencia en el terrero de lucha de Agüimes con trajes de murgas, camisas de la UD Las Palmas y hasta con vestimenta típica canaria despertó el interés de muchos seguidores del cantante canario. La entrada solo para personas autorizadas, la mayoría colectivos del municipio. En el exterior absoluto mutismo. Alguien vio que el tema que se rodaba tenía por título Nibus. Habrá que esperar a que salte a las redes sociales para comprobar si es verdad.
Mucha gente confirmaba que el videoclip era de Quevedo, aunque quizás solo participaron actores y actrices, como ha ocurrido en otras ocasiones.
El cantante grancanario ha grabado algunos de sus videoclip en exteriores y escenarios de Gran Canaria, en los que aparece lugares emblemáticos como Guayadeque, entre otros muchos, en una clara defensa de su isla.
- La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
- El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública
- Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
- Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día