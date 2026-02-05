Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Es Quevedo el que graba un videoclip en Agüimes?

La presencia de personas con trajes de murgas, la camisa de la UD Las Palmas o de típico con estameñas en el terrero de lucha de Agüimes despertó el rumor de que Quevedo grababa un vídeoclip en la villa

Imagen captada en los alrededores del lugar donde se grabó el videoclip en Agüimes, que todos señalan que es de Quevedo.

José A. Neketan

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

Los rumores comenzaron a correr desde la mañana de este jueves a la misma velocidad que lo hace las visitas a las plataformas musicales de streaming cuando un artista lanza un nuevo tema. ¡¡¿¿Es Quevedo??!! comentaban los corrillos de personas en Agüimes hasta que el comentario se volvió una marea.

La presencia en el terrero de lucha de Agüimes con trajes de murgas, camisas de la UD Las Palmas y hasta con vestimenta típica canaria despertó el interés de muchos seguidores del cantante canario. La entrada solo para personas autorizadas, la mayoría colectivos del municipio. En el exterior absoluto mutismo. Alguien vio que el tema que se rodaba tenía por título Nibus. Habrá que esperar a que salte a las redes sociales para comprobar si es verdad.

Rodaje del videoclip en Agüimes.

Mucha gente confirmaba que el videoclip era de Quevedo, aunque quizás solo participaron actores y actrices, como ha ocurrido en otras ocasiones.

El cantante grancanario ha grabado algunos de sus videoclip en exteriores y escenarios de Gran Canaria, en los que aparece lugares emblemáticos como Guayadeque, entre otros muchos, en una clara defensa de su isla.

