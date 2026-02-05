El restaurante de Gran Canaria donde puedes comer junto a un faro: vistas al mar, pescado frito y cocina canaria

Comer a tan solo unos metros del faro de Arinaga es posible en este rincón situado al sureste de Gran Canaria. Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han visitado el Restaurante Faro de Arinaga y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores, destacando la ubicación y la calidad de sus platos.

Situado en el Paseo del Faro de Arinaga, el establecimiento cuenta con una terraza que ofrece vistas al mar y al faro. "Aunque el interior es muy bonito, lo mejor de todo son las vistas hacia el mar y hacia el faro de Arinaga", aseguran.

Propuesta gastronómica

El restaurante apuesta por productos de calidad para ofrecer una propuesta gastronómica satisfactoria. Para empezar, los creadores de contenido optaron por la sopa de marisco y una ensalada "fresquita con aguacate, mango y bien de salmón", una opción ideal para quienes buscan entrantes ligeros para poder seguir degustando platos.

El "plato fuerte" llega con la fritura de pescado, pensada para dos personas, aunque los creadores de contenido aseguran que "comen perfectamente tres personas". La bandeja incluye varios tipos de pescado, acompañados de ensalada de col y papas arrugadas con mojo verde y mojo rojo.

Opciones para todos sus clientes

Para terminar, el restaurante cuenta con tartas caseras muy cremosas, perfectas para los amantes del dulce. "Se nota que trabajan con productos de calidad", aseguran.

Además, el establecimiento ofrece opciones sin gluten y vegetarianas, para que todos los comensales puedan probar sus elaboraciones.

Horario y ubicación

El Restaurante Faro de Arinaga se encuentra en el Paseo del Faro, S/N, en Arinaga. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han disfrutado tanto de su comida como de las vistas que ofrece el local.

Abre de martes a miércoles y de viernes a domingo, en horario de 12:00 a 20:00 horas. Los lunes y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.