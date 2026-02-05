San Mateo impulsa la restauración de la ermita de Lourdes

San Mateo se compromete a acometer la restauración de la ermita de Lourdes. Así lo trasladó la alcaldesa, Davinia Falcón, durante una reunión este jueves con el vicario episcopal para la Economía y Patrimonio de la Diócesis de Canarias, Jorge Martín de la Coba, en la que también estudiaron la cesión del uso de la plaza de Utiaca, que permitiría al Ayuntamiento "intervenir en este espacio público y desarrollar actuaciones de mejora en beneficio del barrio".

Davinia Falcón ha anunciado que se encuentra trabajando en la actualización de un proyecto de rehabilitación de la plaza en colaboración con los vecinos, "quienes han realizado aportaciones y sugerencias para adaptar la actuación a las necesidades reales de la zona". Para ello hará falta que el Obispado apruebe la cesión de este espacio de encuentro, por lo que mantuvo una reunión con Jorge Martín de la Coba para acelerar el procedimiento de cesión y las condiciones.

Proteger el patrimonio

La alcaldesa de San Mateo trasladó al vicario la intención del Ayuntamiento de impulsar la restauración de la ermita de Lourdes. Para ello ha solicitado apoyo económico al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria. "Ambas instituciones han mostrado su predisposición a colaborar en esta actuación, que permitirá conservar y poner en valor este inmueble", según la responsable municipal.

San Mateo destaca que estas iniciativas responden al compromiso de seguir mejorando los espacios públicos, atender las demandas vecinales y avanzar en la protección del patrimonio.