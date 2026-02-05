San Mateo
San Mateo impulsa la restauración de la ermita de Lourdes
El Ayuntamiento de San Mateo y el Obispado negocian la cesión de la plaza de Utiaca para mejorar el barrio
San Mateo se compromete a acometer la restauración de la ermita de Lourdes. Así lo trasladó la alcaldesa, Davinia Falcón, durante una reunión este jueves con el vicario episcopal para la Economía y Patrimonio de la Diócesis de Canarias, Jorge Martín de la Coba, en la que también estudiaron la cesión del uso de la plaza de Utiaca, que permitiría al Ayuntamiento "intervenir en este espacio público y desarrollar actuaciones de mejora en beneficio del barrio".
Davinia Falcón ha anunciado que se encuentra trabajando en la actualización de un proyecto de rehabilitación de la plaza en colaboración con los vecinos, "quienes han realizado aportaciones y sugerencias para adaptar la actuación a las necesidades reales de la zona". Para ello hará falta que el Obispado apruebe la cesión de este espacio de encuentro, por lo que mantuvo una reunión con Jorge Martín de la Coba para acelerar el procedimiento de cesión y las condiciones.
Proteger el patrimonio
La alcaldesa de San Mateo trasladó al vicario la intención del Ayuntamiento de impulsar la restauración de la ermita de Lourdes. Para ello ha solicitado apoyo económico al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria. "Ambas instituciones han mostrado su predisposición a colaborar en esta actuación, que permitirá conservar y poner en valor este inmueble", según la responsable municipal.
San Mateo destaca que estas iniciativas responden al compromiso de seguir mejorando los espacios públicos, atender las demandas vecinales y avanzar en la protección del patrimonio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
- El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública
- Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
- Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día
- Gran Canaria se vuelve verde