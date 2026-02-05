'San Mateo en Ruta' revoluciona la movilidad rural: 487 servicios de transporte a la demanda conectan barrios aislados

El proyecto piloto 'San Mateo en Ruta: Transporte Inteligente' ha demostrado la viabilidad del transporte a la demanda como solución complementaria al transporte público convencional en entornos rurales y dispersos de Canarias. Durante el periodo de evaluación, que se extendió entre octubre de 2025 y enero de 2026, el servicio permitió analizar en condiciones reales su capacidad para mejorar la movilidad, optimizar recursos y reducir la dependencia del vehículo privado.

Durante estos meses, se prestaron un total de 487 servicios, con una ocupación media de 1,75 personas por trayecto y viajes compartidos de hasta cinco usuarios. Los datos muestran que el 64,4% de los trayectos se concentró en barrios donde el transporte convencional era insuficiente, lo que confirma la pertinencia de un sistema flexible ajustado a la demanda real. Además, los principales motivos de desplazamiento fueron sanitarios, formativos y deportivos, destacando su papel en garantizar el acceso a servicios básicos y la igualdad de oportunidades.

Descongestión del tráfico

El proyecto también evidenció una alta aceptación social: 272 personas utilizaron el servicio, de las cuales el 20,6% lo hicieron de manera habitual. La evolución mensual de la demanda refleja la integración progresiva del sistema en la movilidad cotidiana: 10 servicios en octubre, 140 en noviembre, 133 en diciembre y 162 en enero. Los datos muestran estabilidad operativa y fidelización de los usuarios, así como un impacto positivo en la descongestión de los principales corredores viarios de la isla y la reducción de emisiones.

Alternativa al vehículo privado

En la presentación de los resultados, estuvieron presentes María Fernández, directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias; Davinia Falcón, alcaldesa de Vega de San Mateo; y Rosa Martín, directora de la Fundación Nos Movemos. María Fernández destacó que este proyecto experimental se ha convertido en un cambio de modelo para la planificación de la movilidad pública en Canarias, con un sistema replicable en otros municipios de características similares. Por su parte, la alcaldesa Davinia Falcón resaltó que el servicio ha supuesto una solución real para barrios dispersos como La Yedra, Las Lagunetas y La Lechucilla, mejorando la autonomía de las personas y la cohesión territorial. Finalmente, Rosa Martín explicó que el análisis técnico del piloto permitió medir con precisión el comportamiento de la demanda, la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta allí donde el transporte convencional resulta insuficiente.

Los responsables coincidieron en que el transporte a la demanda no solo funciona como alternativa al vehículo privado, sino que es más sostenible, eficiente y adaptado a las necesidades reales que los sistemas de transporte regular, reforzando la planificación de la movilidad sostenible en zonas de baja densidad poblacional.