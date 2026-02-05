¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Tejeda festeja el Almendro en Flor y Gáldar y Agüimes el carnaval

La agenda cultural del fin de semana llega de lo más variado. Mientras que Tejeda celebra el Almendro en Flor, Gáldar y Agüimes arrancan sus carnavales y Vecindario acoge la primera Jornada de la cuchara con tapas a tres euros.

Tejeda

El municipio celebra las fiestas del Almendro en Flor con el pregón esta noche a las 20.30 horas en La Vaguada a cargo de José Manuel Sanabria Díaz y la posterior actuación de Non Trubada. Después a las 23.00 horas arranca el VII Encuentro de Parrandas con los grupos El Botellín, Amigos de Tejeda, El Pajullo y Pal Porrón. Ya mañana se celebra el Día del Turista con puestos de artesanía y productos locales con degustación de chicharrones, papas arrugadas, tortillas de carnaval, potaje de berros, sancocho, pella o carne de cochino frita y con eventos desde las 12.00 horas hasta después de la medianoche y que incluye relatos de leyendas y cantares, pasacalles tradicional con la Banda Guiniguada y papagüevos, entrega del Almendro de Plata al chef Borja Marrero, actuación de Benito Cabrera con el espectáculo Islópolis y verbena con Armonía Show y Star Music. Ya el domingo, día grande de las fiestas del Almendro, nueva degustación de productos locales, además de la actuación de Taburiente a las 13.30 y verbena de fin de fiestas a partir de las 15.00 horas. Ambos días habría exhibición de lucha canaria, salto del pastor, juego del palo, trilla, ordeño y degustación de leche y elaboración de quesos.

Santa Lucía de Tirajana

La Avenida de Canarias de Vecindario acoge mañana la celebración de las Primeras Jornadas de la Cuchara en la que el alumnado de ciclos de formación profesional de seis centros educativos de Gran Canaria ofrecerán nuevas versiones de tradicionales platos de cuchara que ofrecerán a los asistentes a modo de degustación por un precio de tres euros la ración. Esta cita coincidirá en el entorno de la Plaza de Los Algodoneros con el mercado agrícola en el que los agricultores ofrecen sus productos directamente al consumidor. También en el municipio, se celebran los carnavales de Sardina del Sur. El programa comienza hoy con la Trans-Sardina, que sale desde la plaza de San Nicolás, a las 20.00 horas, para recorrer los bares del pueblo. Mañana le toca el turno a Miss Hortera, a las 21.00 horas, acompañado por un baile de disfraces. Hoy también llega al teatro Víctor Jara, a las 20.30 horas, Pedro Guerra con Parceiros, y mañana, a las 20.00 horas, Antonia San Juan con La ropavieja de Cuca.

Gáldar

Esta noche arranca el carnaval con el pasacalles anunciador a las 20.00 horas y el pregón a las 21.00h en el Recinto Cultural La Quinta, seguido del Mogollón con El Combo Dominicano. Mañana a las 21.00 horas el escenario acoge la gala drag, que será presentada por Exhuberancia Carey y Luján Argüelles acompañados por los Drags Vulcano y Kiowa y la actuación principal de Las Ketchup. Y a continuación, Efecto Pasillo con su Oro Y Diamantes Tour y el grupo Acuarela. Ya el domingo llega el turno del carnaval infantil en familia en la Plaza de Santiago a las 11.00 horas con las actuaciones del payaso Zapitto, La Nueva Era, Los Lola y Armonía Show. Por otro lado, este mismo día la calle Fernando Guanarteme acoge de 09.00 a 13.00 horas el mercado agrícola.

Agüimes

La villa inicia mañana el carnaval con un desfile inaugural en el que participarán 10 carrozas de murgas y otros colectivos vecinales. La jornada festiva arranca desde el mediodía con el tradicional pasacalle anunciador, que partirá desde la plaza del Rosario. A las 13.00 tendrá lugar la emblemática Quema de la Esquila en el pórtico de la iglesia de San Sebastián, uno de los rituales más arraigados del carnaval agüimense, organizado por la murga Ni Quito Ni Pongo. A las 20.30 tendrá lugar el evento más esperado, el gran desfile inaugural, que saldrá desde los aparcamientos de la piscina municipal y recorrerá las principales calles hasta llegar a la plaza del Rosario. A su término, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, leerá el pregón y se hará la tradicional Quema del Espíritu del Lagarto frente al Ayuntamiento. La celebración continuará con una gran verbena en la plaza del Rosario, con las actuaciones de las orquestas Furia Joven y Leyenda Joven, además de Línea DJ, que pondrán ritmo a la madrugada carnavalera. Como marca la tradición, a las 03.30 se repartirá pan caliente con aceite y ajo entre los asistentes. Por otro lado, el Museo de Historia recibe hoy al cantautor Víctor Lemes, a las 20.00 horas, dentro del ciclo Sabor de autor. La entrada incluye una copa de vino y degustación de quesos.

Firgas

El colectivo Iniciativa Impulso Valleseco Verde - Inimvave organiza mañana una jornada de repoblación forestal en familia en la finca municipal Las Huertecillas. La hora de encuentro será a las 10.00 en el acceso tradicional a la Montaña de Firgas. En las repoblaciones se utilizarán en torno al centenar de plantas de Monteverde y Bosque Termófilo. Por otro lado, el centro sociocultural La Casa Verde acoge la exposición fotográfica Humedales, un tesoro que conservar, del fotógrafo Antonio Pérez Marrero. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de febrero y se podrá visitar los miércoles, jueves y viernes en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Ingenio

El Teatro Federico García Lorca acoge mañana a las 20.30 horas la representación de Rhapsody in blue a cargo de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Villa de Ingenio y con un programa extraordinario dedicado a la edad de oro del jazz americano y a la figura de George Gershwin, bajo la dirección del maestro José Buceta. El concierto es con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Telde

La sala de exposiciones de las Casas Consistoriales de Telde acoge hasta el 22 de febrero el proyecto del artista multidisciplinar tinerfeño Oliver Behrmann The North Atlantic Garbage Patch. La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. El teatro Juan Ramón Jiménez acoge hoy la obra Maribel y la extraña familia, a las 20.30 horas. Las entradas tienen un precio de 10 euros. Mañana, a las 20.00 horas, el mismo escenario recibe a Ismael Serrano, dentro de su gira acústica. Entradas a 25 euros.

Arucas

El Espacio Cultural La Mutua Arucas hasta el próximo 28 de febrero una exposición de más de 30 trajes de la murga Los Nietos de Kika con el que la agrupación conmemora su 50 aniversario. La muestra puede visitarse de martes a viernes, en horario de 10.00 a 20.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Por otro lado, el Nuevo Teatro Viejo acoge el show HUMOr de Kike Pérez en el que el humorista ofrecerá una imagen poco habitual al llegar «en modo viejo cascarrabias».

Artenara

El pago de Acusa acoge mañana, a las 13.00 horas, la actuación de verseadores llegados de diferentes partes del mundo, dentro del programa del XX Encuentro de repentistas Verseando con Ingenio.

Moya

La villa continúa con sus fiestas de La Candelaria. La casa de la cultura acoge hoy la obra La estrafalaria agencia de viajes, a las 18.00 horas. Las entradas cuestan cinco euros. Mañana se celebra la peregrinación desde Fontanales hasta el casco de Moya, a partir de las 9.30 horas. Ese mismo día, por la tarde, se celebra el Festival Dos Orillas. Punto, Décima y Canción, con Yeray Rodríguez y verseadores de Cuba, Puerto Rico y Uruguay. Tras el festival, la noche continúa con el concierto La Candelaria, a partir de las 22.00 horas, en el que actúan The Papas and the Mojo, Aithamy dj y Una Más.

Teror

Noticias relacionadas

La Chorimurga presenta esta noche, a las 20.30 horas, su nuevo espectáculo Los hombres del futuro, con la participación del humorista Saúl Romero. El precio de la entrada, en modelo fianza, es de cinco euros.