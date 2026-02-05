La elaboración de un manual de usuario de los pda de la Policía Local reveló el cobro irregular de multas del agente detenido en Mogán

La elaboración del manual de usuario de las PDA de la Policía Local de Mogán en febrero de 2025 para los 10 nuevos agentes que se incorporaron en esa fecha permitió detectar las anomalías en el cobro de multas que permitieron al agente detenido el lunes embolsarse 135.000 euros por el pago en efectivo de más de 1.000 infracciones de tráfico desde 2020, sobre todo a turistas en la zona de Puerto Rico, donde operaba como agente adscrito a la unidad de Playas.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al jefe accidental de la Policía Local, Marcos Domínguez, indicó en una rueda de prensa celebrada este jueves que la denuncia partió desde el Ayuntamiento en cuanto Mogán Gestiona, la empresa municipal a cargo de los dispositivos, auditó la anomalía que encontró al chequear las estadísticas de uso de los aparatos. En concreto, durante la comprobación de qué apartados se usaban más a la hora de elaborar las instrucciones de uso para los agentes recién llegados, detectaron un uso excesivo en uno de los dispositivos de las pestañas 'Cobrado' y 'Anulado'. La primera permite la impresión del ticket de multa para entregar al infractor mientras que la segunda anula la sanción ya emitida. Sin embargo, el papel ya está en manos de la persona sancionada, que al pagar en efectivo y estar en posesión de un documento oficial que determinaba la cantidad, no percibía ilegalidad alguna.

Más de un cuarto de siglo de servicio como Policía Local

El funcionario policial, que el 28 de julio cumpliría 27 años de servicio, estaba adscrito a la unidad de Playas y realizaba sus labores de forma individual en moto en la zona de Puerto Rico. La Policía Local le ha retirado el arma y ha abierto un expediente disciplinario, que se mantendrá paralizado hasta que haya una sentencia en firme. Hasta ese momento, el agente investigado por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa podrá incorporarse al puesto de trabajo aunque en labores de oficina al no disponer de arma, después de que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana Plaza 3, encargada de la instrucción de la causa, decretara su libertad provisional el martes. Por ahora, el Ayuntamiento desconoce las intenciones del funcionario, que no se ha incorporado todavía.

El Consistorio confirmó que se personó en la causa desde ayer y espera tener conocimiento de los hechos completos cuando reciba las diligencias.

Unos 135.000 euros malversados en más de 1.000 multas a lo largo de cinco años

La Guardia Civil del puesto de vigilancia de Puerto Rico detuvo al funcionario policial investigado por el cobro irregular de multas el pasado lunes, como parte de la denominada operación Paycash, iniciada en junio tras la denuncia del Ayuntamiento de Mogán que hasta ese momento sólo había rastreado las infracciones hasta 2024. En colaboración con la Policía Local, la Benemérita pudo remontarse hasta 2020, año en el que se introdujeron las PDA en el cuerpo policial municipal. Desde entonces, el agente investigado alcanzó los 135.000 euros recaudados en un lustro en más de 1.000 multas de tráfico impuestas a turistas de la zona de Puerto Rico y cobradas en efectivo, sin que ingresara cantidad alguna en las arcas municipales.

A lo largo de siete meses, además del estudio y el análisis de los procedimientos cancelados por el agente, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de vigilancia para controlar los movimientos y actividad laboral del acusado, de manera que pudieron detectar su modus operandi. Este consistía en que el policía se situaba en distintas zonas estratégicas de Puerto Rico, uno de los enclaves turísticos con más afluencia, para proceder a multar a visitantes extranjeros en coches de alquiler y aprovechar el desconocimiento de muchos de ellos de los procedimientos administrativos locales. A través de la PDA, imprimía la multa, la entregaba, la cobraba al momento en efectivo y, por último, procedía a anularla. Así, hasta más de un millar de veces en los últimos cinco años.