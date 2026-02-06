152.196 personas fueron atendidas por el Servicio de Urgencias autonómico en Gran Canaria durante 2025

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicio para la Salud y Seguridad en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad, asistió en 2025 en Gran Canaria a 152.196 personas que precisaban algún tipo de asistencia sanitaria o traslado a un centro de atención médica.

Estas personas se vieron involucradas en un total de 158.648 incidentes, lo que supone un 0,7% más de casos atendidos que en el año anterior, de los cuales 67.264 correspondieron a situaciones de emergencia sanitaria en las que la vida de la persona corre un peligro inminente y 46.791 a casos de urgencias cuya gestión es priorizable. El resto estuvo relacionado con consultas y servicios de transporte sanitario.

Del total de incidentes, los más numerosos con 137.357 casos estuvieron vinculados a algún tipo de enfermedad, mientras que 21.291 correspondió a accidentes de distinto tipo, ya fuera de tráfico, deportivos, domésticos o laborales, entre otros.

Por otra parte, los profesionales de la medicina y la enfermería del SUC atendieron un total de 26.325 consultas que fueron resueltas desde las propias salas de emergencias, mediante la teleasistencia, sin necesidad de desplazar recursos móviles.

Actividad regional en 2025

El SUC asistió el año pasado en Canarias a 346.434 personas, un 1% más con respecto a las atendidas en 2024, que sumaron 343.005, e intervino en un total de 360.367 incidentes que estuvieron relacionados con una o más peticiones de ayuda.

De estos incidentes, el 81,2% correspondió a casos de enfermedad y consultas médicas con 292.681; el 3,3% a servicios de transporte sanitario con 11.790 incidentes; y el 15,5% con un total de 55.896 a accidentes de diversos tipos.

Para dar respuesta a esta demanda asistencial extrahospitalaria, el SUC activó sus recursos en 316.712 ocasiones, siendo las ambulancias de soporte vital básico las que registraron el mayor número de activaciones con un 81,3% del total. A continuación, le siguen las ambulancias sanitarizadas que fueron activadas en 18.546 ocasiones (5,9%) y las ambulancias medicalizadas que realizaron 17.649 servicios (5,6%). El resto de los recursos activados por este servicio fueron los helicópteros y avión medicalizados, así como los vehículos de asistencia médica, atención domiciliaria, coordinación sanitaria e intervención rápida y el personal de Atención Primaria de los distintos centros de salud de las islas.

Noticias relacionadas

En lo que se refiere al traslado de afectados, los hospitales públicos fueron el destino de la mayor parte de ellos, alcanzado el 61% de los casos, seguido de los centros de Atención Primaria con el 15,9% y las clínicas privadas con un 8,2%. El resto, hasta llegar al 14,9%, fue dado de alta en el lugar de la asistencia.