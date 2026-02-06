El Ayuntamiento de Mogán prevé la apertura del parque urbano de Puerto Rico en dos meses

El Ayuntamiento de Mogán prevé la apertura del parque urbano de Puerto Rico se realice en dos meses, tras la conclusión de las obras que han contado con un presupuesto de más de 900.000 euros procedentes de Cabildo de Gran Canaria.

El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, explicó que el objetivo de esta actuación es mejorar esta instalación de 2.625 metros cuadrados, que se encontraba bastante deteriorada. De este modo, estrenará mobiliario urbano y zonas de juegos y contará con un espacio específico para niños y niñas de hasta 3 años y otros dos destinados a menores de entre 3 y 14 años, además de incorporar juegos accesibles y adaptados para personas con discapacidad. Asimismo, se creará una zona de merendero que aprovecha la sombra de los árboles ya existentes.

La instalación cerrará por la noche

El proyecto incluye también una mejora significativa de la accesibilidad y la sustitución del vallado por uno nuevo que permitirá el cierre nocturno de la instalación. Esta intervención conlleva la ejecución de una vía peatonal que permitirá el tránsito junto al paseo del barranco hasta la parada preferente de guaguas durante las horas en las que el parque permanezca cerrado. Los trabajos se completan con la renovación de pavimentos y bordillos, así como la sustitución e incremento del alumbrado, íntegramente tipo LED.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acompañada por concejales y concejalas del grupo de Gobierno, visitó este viernes las obras de remodelación integral de la instalación que se localiza entre las avenidas La Cornisa y Lanzarote, lindando con el barranco y la parada preferente de guaguas, siendo un espacio de elevado uso y tránsito, al situarse prácticamente en el corazón de este núcleo turístico, equidistante entre la zona comercial y la playa.