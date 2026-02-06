Agaete
Arranca una obra que rescata la historia de Agaete: el hotel Princesa Guayarmina de El Valle tendrá cuatro estrellas y 94 camas
Procontursa retoma la reforma del histórico alojamiento para un turismo de salud y deportivo, y recupera los murales de Miró Mainou
El histórico hotel Princesa Guayarmina de El Valle de Agaete vuelve a entrar en obras tras años paralizadas para convertirse en un establecimiento de cuatro estrellas, con 47 habitaciones y 94 plazas alojativas. El proyecto de la empresa Promociones y Construcciones Turísticas Canarias (Procontursa) pretende ser "respetuoso con el entorno natural y centrada en el turismo rural y deportivo, recuperando un segmento relacionado con la salud y el descanso", que lo hizo famoso a finales del siglo XIX, al mismo tiempo que rescata sus famosas obras de arte, como los murales de Miró Mainou.
Tras años para conseguir la licencia por encontrarse en un espacio protegido y una decena de años cerrado al público, el emblemático hotel empezó las obras de rehabilitación en 2018. Sin embargo, cuando estaban en su fase inicial, los trabajos se paralizaron. Ahora los propietarios retoman el proyecto, "que recupera uno de sus tesoros más preciados de la zona alta de El Valle. Esta ambiciosa intervención no solo supone la rehabilitación de un edificio parcialmente catalogado, sino la materialización de un reto de alto valor sentimental para el municipio y la empresa Procontursa, cuyos fundadores son naturales de Agaete", según anuncia.
La historia de este enclave se remonta a 1882, cuando la fama de las aguas con alto contenido en hierro del manantial del Valle —calificadas en la época como "milagrosas"— atrajo a miles de pacientes. La construcción del Balneario Fuente de Los Berrazales convirtió al lugar, en el epicentro de un turismo de salud que alcanzó su máximo esplendor a mediados del siglo XX, recibiendo a clientes nacionales, internacionales y a conocidas estrellas cinematográficas de la talla de Sara Montiel, Silvana Pampanini y Marcello Mastroianni (protagonistas de la película Tirma).
Paisaje y productos locales
El proyecto actual huye del turismo de masas, para centrarse en un modelo respetuoso con el medio ambiente y conectado con la naturaleza. La remodelación busca mantener la esencia del antiguo edificio, pero abriéndolo a la majestuosidad del paisaje del Valle.
"El inicio de estas obras supone poner en valor, un inmueble que forma parte de nuestro patrimonio histórico", según explican representantes de Procontursa. "Queremos ofrecer una experiencia de 4 estrellas en este inmueble con capacidad para 47 habitaciones y 94 huéspedes, en un lugar donde respire su historia a través de murales de Miró Mainou, carpinterías exteriores conservadas, molduras y elementos decorativos, que nos harán conectar con esta época dorada".
En este proyecto, la sostenibilidad es otro punto importante al tratarse de una iniciativa respetuosa con el entorno natural y centrada en el turismo rural y deportivo, recuperando un segmento relacionado con la salud y el descanso, típico a finales del siglo XIX. En el futuro servicio de restauración de este hotel, los productos locales de Agaete tendrán gran protagonismo, al recuperarse los cultivos existentes garantizando así una gastronomía ecológica y de proximidad.
Turismo de calidad
Procontursa devuelve a Gran Canaria, añaden, "un referente del turismo de calidad, ofreciendo un refugio, para aquellos que buscan la inmensidad de la naturaleza y un estilo de vida consciente y saludable".
El Gran Hotel Guayarmina Los Berrazales fue promovido por Juan Suárez, que regentó antes el hotel La Salud, abierto a comienzos del siglo XX.
El promotor recibe el primer permiso oficial para construir el hotel ahora en obras en agosto de 1931. Pero los estudiosos afirman que ya antes había estado alojando clientes, gracias a su conexión con el balneario, y hasta se habían puesto casetas para los visitantes. Luego dejaría La Salud y se centraría en este establecimiento.
