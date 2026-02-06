La Banda de Música de Moya protagonizará un cupón de la ONCE por su 125 aniversario
El sorteo del Cupón Diario del 21 de octubre de 2026 rendirá homenaje a la histórica formación musical del municipio
La Banda de Música de Moya será la imagen de uno de los cupones de la ONCE con motivo de su 125 aniversario. Así lo ha comunicado la Delegación Territorial de la ONCE en Canarias, tras la aprobación de la propuesta por parte de la Comisión Seleccionadora de Motivos de Cupón.
El cupón conmemorativo se emitirá el 21 de octubre de 2026, correspondiente al sorteo del Cupón Diario, y llevará el nombre de la Villa de Moya a todos los rincones del país a través de millones de cupones distribuidos en toda España.
Esta iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento de la Villa de Moya como un reconocimiento a la trayectoria, el esfuerzo continuado y la relevancia cultural de la A.M. Cumbres y Costas, una institución centenaria profundamente arraigada en la historia y la identidad del municipio.
El homenaje supone un importante respaldo a la labor cultural y social que la Banda de Música de Moya ha desarrollado durante más de un siglo, convirtiéndose en un referente musical y patrimonial para varias generaciones y en uno de los símbolos más representativos del municipio.
