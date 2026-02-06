El bocadillo de chocos que arrasa en Gran Canaria: cuesta unos 6 euros y es perfecto para llevar

En Gran Canaria hay clásicos que perduran con el paso de los años y siguen conquistando a los vecinos y visitantes con sus recetas tradicionales. Uno de ellos es el bocadillo de chocos del restaurante Miramar Aeropuerto, una propuesta sencilla y económica que se ha convertido en una parada obligatoria tanto para comer allí como para pedirlo para llevar.

Bocadillo de chocos en Gran Canaria

A diferencia del tradicional bocadillo de calamares de Bar Dos Hermanos, aquí el protagonista es el choco. Con un rebozado crujiente, combinado con ensalada de col, alioli y pan tostado, han logrado un bocadillo que conquista el paladar de sus clientes. Todo por un precio que ronda los 6 euros, que lo convierte una opción para comer, almorzar o cenar para quienes buscan comer bien sin gastar demasiado.

El local ofrece pescado fresco y opciones para llevar, donde su bocadillo de chochos, entre otros, se ha consolidado como un imprescindible que muchos recomiendan pedir para comerlo en la plata o para llevárselo al aeropuerto antes de abandonar la isla.

Horario y ubicación

El restaurante Miramar Aeropuerto se encuentra en C/ de las Puntillas, 2, en Ingenio. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han probado el bocadillo de chochos y ostros elaboraciones del establecimiento.

Además, no es el único local que tienen. Cuenta tambien con Miramar San Cristóbal en la calle Marina, 86, en Las Palmas de Gran Canaria y Miramar Playa de Arinaga, en la Avenida de los Pescadores. Sin embargo, el más emblemático y donde hacen los mejores bocadillos en su local del Carrizal, Ingenio.

Abre de lunes a sábado de 6:30 a 1:00 horas, en horario indefinido. Mientras que los domingos reduce su horario de 8:00 a 16:30 horas.