Borja Marrero, chef de Muxgo y Almendro de Plata de Tejeda: "La fiesta del Almendro en Flor cabe en un plato"

Recibe usted el Almendro de Plata de Tejeda. Un reconocimiento que le hace su pueblo en el que tiene una profunda huella.

Al final es una ilusión grandísima para cualquier tejedense, además de un orgullo y una responsabilidad. Para mi va a ser un poquito más duro de lo normal porque no voy a poder estar. Estoy estos días trabajando en Ecuador y no voy a poder estar presencialmente en mi pueblo recibiendo ese Almendro de Plata. Creo que es un reconocimiento no solo a mí sino a todos de cada uno de los tejedenses. A ese pueblo y esas montañas que me transmiten a mí todo lo que soy y lo que me hace estar ahora en Quito. Entonces es agridulce por no poder estar pero muy feliz por poder recibirlo de ese pueblo que supone tanto. Lo he visto desde pequeño y sobre todo por lo que significa para un tejedense como yo, una persona que ama su tierra y que está orgullosa de ser de Tejeda y que su nombre por el mundo cada vez que puede.

¿Qué hace usted en Ecuador?

Pues estoy en Ecuador esta semana porque vine a dar un curso en la Escuela de Hostelería CTS (Culinary Trainer School) de Quito sobre sostenibilidad y sobre toda la cocina que hago de arraigo, de identidad y de territorio, con la que transmitimos Gran Canaria, Canarias y en concreto nuestro municipio de Tejeda, donde cocinamos con los productos de nuestra finca y con lo que nos da nuestra caldera de Tejeda. Vinimos a transmitir todo eso a los alumnos. El sábado cocinamos en el restaurante 3.500 en la ciudad de Quito, un cuatro manos con el cocinero ecuatoriano Alejandro Huertas, y el domingo damos una conferencia al sector profesional en un auditorio para cerrar nuestra ruta por Quito. Terminamos el 'show cooking' y la ponencia y nos vamos directos al aeropuerto para regresar.

¿Cómo recuerda de niño esas Fiestas del Almendro en Flor?

Es parte de mi carácter, de mi forma de ser y de mi todo. La fiesta de Almendro en Flor para cualquier tejedense es un día muy importante. Es cuando la gente sale a la calle. El día en el que nuestro pueblo se viste de gala para recibir a la gente de fuera y enseñarle nuestras tradiciones, costumbres y nuestra identidad y forma de ser. Es una fiesta que marca el año. A mí, sobre todo, que entra en la semana de mi cumpleaños, y en mi caso siempre está marcado como si fuera mi inicio de año.

¿Recuerda algún plato u olor de esa época de fiestas?

Sin ninguna duda. El Almendro en Flor es para mí el olor a trucha de batata y de cabello de ángel que hace Fefa, una vecina del pueblo, todos los años en el puesto y que es el bocado por excelencia. Ese olor es lo primero que me llega y lo primero que me meto la boca el Día del Almendro. Eso me lleva a sentirme en casa.

¿Tejeda cabe en un plato?

Sí, perfectamente. De hecho este año hemos hecho un plato para representar a Tejeda en la feria de Fitur. Hemos tenido el orgullo de acompañar a Tejeda y hacer un plato que para mi filosofía significa la Fiesta del Almendro en Flor. Hemos elaborado un turrón de almendras muy delicado y muy suave, con hierbas silvestres. Todas esas hierbas de territorio que nos transmiten y que están en la temporada húmeda ahora y que podemos encontrar en nuestras montañas, como trebolina, el hinojo silvestre, la vinagrera, la rúcula silvestre. Hicimos un bocado muy suave, nada potente de dulce, pero muy arraigado al territorio, y mostrando lo que significa ser tejedense: gente fuerte, seria, con ambición, pero sobre todo, que cuida sus raíces y su historia.

¿Qué se llevaría de aquí a las cocinas de Ecuador y qué traería a Canarias de ese país?

Pues para Ecuador me traería nuestras tradiciones de los mojos y los adobados y para Canarias de Ecuador me llevaría las tradiciones que tienen aquí con el cochino. Cómo lo llevan a otro nivel con la fritada, el usar la grasa dorándolas hasta la extenuación para conseguir sabores mucho más potentes. También la tradición de esa cocina sana, fresca, que está muy ligada al producto andino y la cocina de costa.

¿Podemos decir que Canarias esté sirviendo de ejemplo para otros lugares en el mundo a la hora de trabajar con el producto de cercanía, lleno de valor e identidad?

Sí, al final Muxgo, como proyecto y con el convencimiento gastronómico que tengo personalmente, hace que llevemos muchos años haciendo esa cocina de territorio arraigada a la defensa de una cultura, la tradición y la historia. Eso se ha convertido en un referente y estamos llevando esa filosofía afuera, no solo a España, sino en otros lugares del mundo. Nos están cogiendo como ejemplo para poder transmitir, humildemente, y dar nuestro ejemplo de lo que hemos hecho en nuestra tierra. Somos un ejemplo y están queriendo llevar ese camino y saber que no hay que mirar para afuera, sino para adentro. Coger lo que tenemos y darle valor. Pensar un poquito más de la cuenta y darle el tiempo que necesitan para que, con pocos productos, poder hacer una cocina muy arraigada y que muestre realmente la cultura de cada uno.

¿Comparte usted conmigo la idea de que la mejor escuela de cocina está en la propia casa?

Sin ninguna duda. La mejor escuela, no solo gastronómica, sino de vida, está en la casa de uno. Si tenemos una mala escuela en la casa, probablemente la tengamos también en la vida. Yo creo que es la base, los pilares de nuestro ser como persona salen de nuestra casa.

¿Cuál es su comida familiar favorita?

Mi plato preferido eran los 'poínes' (se ríe), que eran los chocos en salsa que hacía mi abuela, pero ella le daba ese nombre. Y eso tiene su historia: cuando llegaba a su casa y le preguntaba qué había de comer, ella respondía 'poínes', como diciendo déjame tranquila. Eso siempre se me quedó y entonces los chocos en salsa se quedaron como poínes en salsa.

¿Se ha puesto alguna vez a intentar repetir esa receta de poínes?

Sí, la he hecho y con el recuerdo de ese sabor la he intentado llevar a cabo, pero nunca lo supero. Nunca he conseguido llegar a ese sabor tan sencillo pero a la vez tan complejo que conseguía mi abuela con sus chocos en salsa.

Usted es una de las figuras de la actual cocina canaria. ¿En qué momento está la gastronomía de las islas?

Pues está en un momento dulce, que nos lo tenemos que creer y que ya nos lo hemos creído, pero no hacerlo más de la cuenta para poder seguir evolucionando y no pensar que está todo hecho. Tenemos que seguir apostando por lo nuestro. Defendiendo lo nuestro por encima de todo y también dándole a la cabeza. Trabajando con pasión y dedicación para poder seguir haciendo una gastronomía sostenible en el tiempo y que siga dando mucho que hablar, como está dando hasta ahora, no solo en Canarias, sino fuera de ella.

Me llama la atención que le premien siendo tan joven cuando por lo general damos esta serie de premios a gente mayor.

Sí, a mí también me ha sorprendido, pero egoístamente, pensándolo bien, creo que los premios no son por edad, sino por lo que uno haya hecho por su pueblo, su gente y su cultura. Creo que nosotros no somos mejores que nadie, pero sí tenemos claro que llevamos muchísimos años con el objetivo claro, y no hemos desfallecido en ningún momento, de defender lo nuestro. Defender Gran Canaria y Tejeda, sobre todo con nuestra cocina, y que Tejeda sea el foco para difundir nuestra gastronomía en el mundo. Hemos llegado a muchas partes gracias a mucha gente, al trabajo y al esfuerzo de toda la gente que ha trabajado conmigo durante todos estos años. Creo que al final si el reconocimiento llega, pues feliz. Estamos muy contentos. Si nos hubiera llegado más tarde también. Estos reconocimientos no deben de ser de años, sino de trabajo y de compromiso con un territorio.

Noticias relacionadas

¿Qué le diría a la gente de Tejeda?

Gracias por tanto. Que Tejeda siempre ha sido mi foco, mi ilusión y mi motivación para poder haber creado este tipo de cocina tan arraigada en territorio. También agradecerle ser un pueblo fuerte, con mucha identidad y carácter. Un pueblo en el que hay mucha bondad, mucho corazón y sobre todo el sentimiento de arraigo infinito. Entonces yo creo que eso es que nos hace a todos los tejedenses tan grandes.