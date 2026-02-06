La campaña ‘Telde enamora' regresa al corazón de San Gregorio

La campaña 'Telde Enamora' regresa a la zona comercial abierta de San Gregorio. El programa de actividades se desarrolla desde el miércoles, día 11, al domingo 15 de febrero. Se trata de una iniciativa de dinamización comercial y familiar que llenará el centro de la ciudad de actividades, ocio y propuestas dirigidas a todos los públicos con motivo de la celebración del amor y la amistad, coincidiendo con San Valentín.

La programación se desarrollará principalmente en el Parque Franchy Roca y en la calle María Encarnación Navarro, ubicados en plena Zona Comercial Abierta de San Gregorio. A lo largo de cinco días, el evento ofrecerá una agenda continua de actividades destinadas a familias y público general, reforzando el comercio local y el ocio en el corazón del municipio.

En el acto de presentación de la campaña estuvieron presentes el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, la concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, y la presidenta de la Zona Comercial Abierta (ZCA) de San Gregorio, Natividad Suárez. Durante su intervención, el primer edil destacó el regreso de este evento a la ciudad y subrayó que “es una iniciativa que ya se ha consolidado en el municipio y que la ciudadanía espera con ansias para disfrutar en familia y con amigos”.

Peña agradeció además el “gran trabajo” realizado por la concejala responsable del área y la “inestimable colaboración” de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio para sacar adelante un programa cargado de actividades pensadas para todos los públicos.

Actividades

Entre las actividades previstas destacan los talleres infantiles de creatividad y pintacaras, que se celebrarán en el Parque Franchy Roca, así como dos ludotecas simultáneas, una de carácter general y otra sensorial destinada a niños y niñas de 0 a 6 años, abiertas durante el miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 19.00 horas, y sábado y domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas. Además, la iniciativa traerá de vuelta al corazón de la ciudad una pista de patinaje, que permanecerá abierta durante el horario general del evento.

La programación se completa con un tren infantil, operativo el sábado 14 de 16.30 a 19.00 horas y el domingo 15 de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas, un pasacalles infantil, espectáculos familiares diarios en horario de tarde —con propuestas como teatro infantil, magia, clown o cuentacuentos— y una feria artesanal y comercial.

'Telde Enamora' se presenta como un evento gratuito, familiar y abierto a toda la ciudadanía en colaboración con la Asociación de Empresarios ZCA de Telde, con el objetivo de fomentar la convivencia, apoyar al comercio local y convertir el centro de Telde en un punto de encuentro lleno de vida, amor y diversión durante cinco días consecutivos.