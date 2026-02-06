Una promotora invierte 13,5 millones para construir un edificio residencial de 102 viviendas en San Bartolomé de Tirajana

Una promotora privada construirá un edificio residencial de 102 viviendas en la Urbanización Bellavista de San Fernando de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. El proyecto, que cuenta con una inversión de 13,5 millones de euros, se ejecutará sobre una parcela de 8.699 metros cuadrados en la calle Plácido Domingo.

Según la documentación técnica presentada ante la concejalía de Urbanismo, que impulsó la aprobación del proyecto, se trata de un edificio residencial distribuido en distintos módulos independientes sobre rasante, que alcanzarán cuatro o cinco plantas en función de la calle a la que da. Esta ordenación del edificio responde a las características de la parcela, de planta irregular y con un lindero trasero hacia una zona en pendiente. Por ello, el diseño incorpora una planta baja diáfana, que permite situar las viviendas a una altura suficiente para optimizar sus condiciones de iluminación.

Las obras deberán comenzar en un plazo máximo de cuatro años

Además, el edificio contará con dos plantas bajo rasante, destinadas a garajes, con un total de 198 plazas de aparcamiento. Todas las viviendas dispondrán de una plaza de garaje y trastero, y el edificio contará además con un total de 216 cuartos de almacenamiento.

En cuanto a los plazos, el expediente recoge que, al no incluirse un planning específico en el proyecto, se aplican los establecidos en la legislación canaria: las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de cuatro años desde la notificación de la licencia, y deberán finalizarse en un plazo de cuatro años desde el vencimiento del plazo de inicio.

Urbanismo concede 288 licencias para construir 515 viviendas en tres años

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que esta licencia «es un paso importante dentro del trabajo que está realizando Urbanismo para desbloquear expedientes y liberar proyectos que permitan incrementar el número de viviendas en el municipio». En este sentido, explicó que la Concejalía trabaja en dos líneas estratégicas para favorecer la construcción de vivienda: por un lado, impulsar vivienda pública en el suelo municipal disponible y, por otro, dado que ese suelo es limitado, realizar una apuesta decidida por desbloquear suelo ya existente y agilizar la tramitación de licencias para vivienda privada o de renta libre.

Marichal recordó que en lo que va de mandato «el área de Urbanismo ha otorgado 288 licencias urbanísticas, de las cuales 91 corresponden a nuevas promociones residenciales que suman 413 viviendas autorizadas para construir, y que con la nueva licencia para Bellavista, el total de viviendas con permiso para edificarse ya asciende a 515». «Estos números reflejan la apuesta del área de Urbanismo por agilizar y dar seguridad jurídica para que los proyectos que de vivienda se conviertan en realidad», añadió.

Por su parte, la concejala Davinia Ramírez destacó que «se trata de una potente inversión en Bellavista y de una nueva urbanización que aporta vivienda, aparcamientos y actividad económica, con un proyecto que se ajusta a la normativa y que mejora la oferta residencial del municipio».