El Centro Espacial de Canarias muestra su potencial a los alumnos del curso de Defensa Nacional

Una delegación de 40 asistentes del LIV curso de Defensa Nacional visitó las instalaciones del Centro Espacial de Canarias (CEC) en una jornada destinada a mostrar las capacidades, infraestructuras y líneas de trabajo de la instalación grancanaria en el ámbito espacial.

El director del centro, el coronel del Ejército del Aire y del Espacio Álvaro Martínez-Villalobos, puso en valor ante los visitantes el papel estratégico del CEC en el sector espacial, además de su contribución en seguridad, cooperación institucional y desarrollo tecnológico.

Un curso impartido por el Ceseden

El curso, impartido por el Centro de Estudios Superiores de la Defensa (Ceseden), cuenta entre sus alumnos con representantes políticos, empresariales, de la industria de defensa y oficiales de los tres Ejércitos, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Tour por las instalaciones

La jornada incluyó un tour por la sala de operaciones, el centro de recepción, procesado, archivo y distribución de datos de observación de la Tierra (Crepad) y el exterior del centro donde se emplazan las 42 antenas que reciben la información procedente de los satélites.

En este contexto, se mostraron ejemplos de productos derivados del procesamiento de datos, como imágenes y otros resultados técnicos, que ilustraron de forma práctica el valor añadido de la actividad multimisión del Centro.

50 años desde que la NASA transfirió el Centro

En 2025, el Centro Espacial de Canarias cumplió 50 años desde que la NASA transfirió las instalaciones al INTA. Los visitantes del curso del Ceseden comprobaron de primera mano la integración de tareas propiamente militares con otras científicas ya que la instalación está considerada como un punto clave para el seguimiento y control de sistemas satelitales.