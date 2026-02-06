Un desprendimiento de rocas destroza una casa-cueva en Santa Brígida y obliga al realojo del matrimonio

Un desprendimiento de rocas desde unos 40 metros de altura destroza una casa-cueva en el barrio de La Angostura, en Santa Brígida, además de causar daños a otro inmueble. El accidente pudo haber tenido peores consecuencias, ya que el matrimonio se encontraba fuera de la vivienda cuando se registró el derrumbe, que les obligará a realojarse en casa de familiares hasta su rehabilitación tras quedar prácticamente derruida. Mientras, el Ayuntamiento anuncia que revisará la zona para evitar nuevas avalanchas, y facilita las licencias para que los propietarios puedan repararla en el menor plazo posible.

La otra casa afectada por el alud de rocas, en Santa Brígida. / LP / DLP

El alud se registró sobre las nueve y cuarto de la noche del jueves en la ladera situada frente a la plaza, generando un enorme susto entre los vecinos de este barrio. Una gran roca a la que le siguieron otras de menores dimensiones rodaron de forma natural por la ladera de la montaña, sin encontrar a su paso grandes obstáculos y estructuras que frenaran su avance, llevándose eso sí tuneras, tabaibas y alguna otra variedad de vegetación. Hasta que la gran roca impactó sobre la casa-cueva, derrumbando el muro frontal, y siguiendo más abajo. Afortunadamente, en ese momento no había nadie en el interior, en una cueva en la que reside un matrimonio, porque podía haber tenido consecuencias trágicas. No en vano la casa quedó casi derruida, afectando sobre todo al dormitorio y el cuarto pileta. Por fortuna, dentro de la tragedia, pudieron salvarse dos gatos, que estaban en buen estado.

Precintado

El matrimonio se verá obligado a realojarse con familiares, hasta que se pueda arreglar esta propiedad, con una gran antigüedad por haber pasado por varias generaciones. Dentro estaban sus enseres y su proyecto de vida, tal y como ha reconocido el alcalde, José Armengol, que ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento de Santa Brígida para que pueda volver al lugar cuanto antes. Para ello se le han facilitado los permisos para acometer cuanto antes las reformas, una vez sea revisada la propiedad por técnicos.

El derrumbe afectó también a otro inmueble de este pago de La Angostura. En este caso, con menores consecuencias, ya que solo dañó la zona trasera, donde se encuentra un cuarto con trastos.

José Armengol señala que se ha precintado la zona, además de que se está revisando la ladera para evitar nuevos accidentes, después del gran susto que se llevaron los propietarios, pero también los vecinos del barrio de Santa Brígida. Además, ha ofrecido la colaboración municipal para que el matrimonio pueda superar este mal trago.

Noticias relacionadas

Las constantes lluvias en estos últimos meses han ocasionado numerosos desprendimientos en las faldas de las montañas de la Isla, afectando principalmente a las carreteras del interior, aunque sin consecuencias humanas pero sí han sido cuantiosas desde un punto de visto económico.