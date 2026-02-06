El Gobierno de Canarias confirma que no hay contaminación en las playas de Telde y señala que la ubicación de la piscifactoría "no es apta para futuras concesiones"

El Gobierno de Canarias ha confirmado a través de un comunicado que no existe en la actualidad contaminación en la costa de Telde que justifique el cierre de las playas, tras las actuaciones de control e inspección realizadas por varias consejerías del Ejecutivo autonómico.

Según informó el Gobierno regional, las inspecciones más recientes llevadas a cabo por la Dirección General de Pesca han corroborado el "correcto funcionamiento de las instalaciones de acuicultura" situadas en la zona. Estas "operan con normalidad" desde la primera semana de noviembre, una vez finalizados los trabajos de limpieza y retirada de ejemplares afectados tras el episodio de alta mortandad de peces registrado meses atrás.

En este contexto, los consejeros de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; Sanidad, Esther Monzón; y Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, mantuvieron esta semana una reunión de seguimiento para analizar el conjunto de inspecciones realizadas, a la espera de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas determine de forma concluyente la causa de la mortandad.

Zona no apta para futuras concesiones

Durante el encuentro, Quintero recordó que la ubicación de la piscifactoría "responde a una concesión de 30 años otorgada en 1999 por el Gobierno de España". No obstante, tras la aprobación en 2018 del Plan de Ordenación de la Acuicultura de Canarias, el Ejecutivo autonómico estableció que "esta zona no es apta para futuras concesiones". En mayo de 2025, además, se acordó con la empresa el desmantelamiento anticipado de la infraestructura a lo largo de 2026, casi tres años antes del vencimiento de la concesión.

El seguimiento técnico detalla que el 30 de septiembre se realizó una primera inspección preventiva en la que se verificó el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad, vigilancia zoosanitaria y gestión de residuos. Tras la comunicación del incidente por parte de la empresa el 9 de octubre, se efectuaron varias inspecciones con toma de muestras que desembocaron en la declaración de emergencia sanitaria el 3 de noviembre.

Posteriormente, los controles realizados los días 5 y 6 de noviembre constataron "la ausencia de mortalidad significativa y de peces con síntomas", una situación que se ha mantenido en las inspecciones posteriores de diciembre y enero. Aunque se detectó una mancha fuera del perímetro de la explotación, las muestras analizadas por el Laboratorio de Salud Pública no han evidenciado riesgos sanitarios.

Vigilancia

Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se precisó que sus competencias en el ámbito marino se limitan a la autorización y control de los emisarios tierra-mar. En el caso de Telde, se han realizado inspecciones periódicas y adicionales del sistema de vertido, comunicándose las desviaciones detectadas a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y al Ayuntamiento, que ya afronta un procedimiento sancionador. No obstante, el Ejecutivo subraya que no se puede establecer una relación directa entre estas incidencias y el episodio que motivó el cierre de playas.

En materia de emergencias, la Dirección General de Emergencias activó el PLATECA el 6 de noviembre en situación de alerta por contaminación marina, que afectó inicialmente a varios municipios del sureste de Gran Canaria y que se fue desescalando progresivamente hasta quedar desactivado el 19 de diciembre. Durante este periodo se realizaron inspecciones aéreas y se desplegaron efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública llevó a cabo inspecciones visuales y analíticas en las zonas de baño, incluyendo muestreos extraordinarios semanales. Los resultados de los parámetros microbiológicos obligatorios, Enterococos intestinales y Escherichia coli, se sitúan dentro de los valores legales, sin evidenciar incumplimientos desde el punto de vista sanitario.

Aun así, Sanidad mantendrá la vigilancia activa siempre que se detecten indicios de contaminantes, olores anómalos, espumas o sustancias grasas, independientemente de los resultados analíticos.

El Gobierno de Canarias recuerda finalmente que la investigación sobre el origen de los hechos y las posibles responsabilidades continúa en el marco de los procedimientos abiertos por el SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente.