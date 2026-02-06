Unas jornadas en la Casa-Museo León y Castillo ponen en valor el ingenio azucarero de Los Picachos

La Casa-Museo León y Castillo de Telde acoge la próxima semana la V edición de las jornadas 'Los ingenios azucareros: investigación, participación y valores a preservar' con motivo de la inclusión del ingenio azucarero de Los Picachos en la lista indicativa de España al Patrimonio Mundial de la UNESCO. La propuesta une a esta obra de ingeniería hidráulica con otras de Telde, Agaete, Guía y un enclave de República Dominicana, en reconocimiento de la huella del azúcar en el Atlántico.

Las jornadas tienen lugar los días 10 y 11 de febrero en horario de 18.00 a 20.00 horas, en una iniciativa organizada por Turcón-Ecologistas en Acción junto al Cabildo de Gran Canaria, la dirección general de Patrimonio Histórico de Canarias, el Ayuntamiento de Telde, la asociación Cupacan y Arqueocanarias.

Rescatar del olvido estructuras centenarias

Este encuentro busca rescatar del olvido y situar en el centro del debate público la importancia de las estructuras centenarias del ingenio azucarero de Los Picachos, un símbolo del patrimonio industrial del siglo XVI en Canarias y de Telde, municipio en el que se localizan en el barrio de San Juan.

Las estructuras del ingenio de Los Picachos constituyen un testimonio del papel que desempeñó Gran Canaria en los orígenes de la producción azucarera del Atlántico, así como los procesos históricos, económicos y sociales vinculados a la expansión europea hacia América. El cultivo de la caña y la producción de azúcar se convierte del siglo XV al XVII en el epicentro de una lucrativa actividad económica, organizada en torno a complejos de producción y transformación que compendiaron buena parte del desarrollo técnico de la época, que se extiende, al compás de la expansión ibérica, desde las costas europea y africana del Atlántico hasta el Caribe y el continente americano.

Uno de los primeros de Canarias

Según ha puesto de manifiesto el cronista oficial de Telde, Antonio María González Padrón, el ingenio de Los Picachos fue uno de los primeros en Canarias, y posiblemente en Europa, en utilizar tecnología hidráulica para la molienda de caña.

Explica Padrón que han pasado más de 32 años desde la noche del 14 de febrero de 1994 cuando cayó la última de las pilastras del antiguo ingenio azucarero de Los Picachos de Telde. La primera lo había hecho en 1986. Hubo múltiples puestas en escena para mentalizar y crear un estado de opinión activo y de defensa de este bien patrimonial. Las administraciones se unieron y llegaron a un compromiso con la ciudadanía y con el patrimonio histórico de Canarias.

Parte del paisaje urbano de Telde

Los restos de Los Picachos han formado parte del paisaje urbano de la ciudad de Telde. Se han convertido en un elemento identitario, que refleja el sentir y la voluntad popular de respeto y avance mediante la conservación del patrimonio. Así, numerosos colectivos llevan años animando a las entidades públicas a la adquisición y recuperación de estos elementos. Delimitar la parcela, integrarla al fin dentro del espacio urbano como espacio libre cualificado y no como solar en espera, así como permitir la apertura al público, son los retos que ejecuta este proyecto de recuperación y consolidación de las estructuras arqueológicas, así como la construcción posterior de un muro de contención de los terrenos y la delimitación de la zona, una parcela que ocupa una superficie aproximada de algo más de 4.962,40 metros cuadrados.

El cultivo industrial de la caña de azúcar, y su posterior tratamiento se remonta a los inicios de la Conquista. Como dato ilustrativo cabe citar los 25 ingenios contabilizados en Gran Canaria en el primer cuarto del siglo XVI.

Programa de las jornadas

El programa arrancará el martes, día 10 de febrero, con la inauguración de la cita a cargo de la presidenta de Turcón, Consuelo Jorges, acompañada por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo Redondo, así como por representantes del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Telde.

El plato fuerte de la primera sesión será la exposición, a las 18:40 horas, de los resultados de la segunda campaña de investigación arqueológica en Los Picachos. El director de Arqueocanarias, Valentín Barroso, detallará los hallazgos financiados por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que han permitido profundizar en el conocimiento de estas pilastras ciclópeas.

Homenaje a Rafael Sánchez Valerón 'Feluco'

Asimismo, a las 19:30 horas, Darío Solano, coordinador de RedAFROs y miembro del Consejo Nacional de Cultura de República Dominicana, pronunciará la conferencia 'La huella del azúcar en América', en la que se analizará la expansión y la huella de la industria azucarera en el continente americano. La jornada concluirá a las 19:45 horas, con la intervención del técnico perteneciente al Área de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura de España, José María Lanzarote Guiral.

El miércoles, día 11, la programación se trasladará al ámbito del sureste de la isla. El investigador Paulino Santana Reyes presentará a las 18:00 horas un documental dedicado a la revalorización del patrimonio en Agüimes e Ingenio, mostrando cómo la cultura del azúcar ha moldeado la identidad histórica y social de estos municipios. Como broche final, a las 19:00 horas, se rendirá un emotivo homenaje póstumo a quien fuera cronista oficial e hijo predilecto de la Villa de Ingenio, Rafael Sánchez Valerón 'Feluco'.