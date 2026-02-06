Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Peña y Juan Francisco Fontes, Hijos Predilectos de Gran Canaria

El Cabildo Insular nombra como Hija Adoptiva a María de los Ángeles Sánchez por su labor vecinal en la capital grancanaria

Antonio Morales y Teodoro Sosa, este viernes, en el Cabildo de Gran Canaria

Antonio Morales y Teodoro Sosa, este viernes, en el Cabildo de Gran Canaria / La Provincia

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria anunció en la mañana este viernes la propuesta de Honores y Distinciones correspondiente al año 2026. En el apartado de Hijos Predilectos, la institución insular ha acordado reconocer a Luis Peña Quintana, catedrático de Pediatría de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador del servicio de Pediatría en la unidad de Gastroenterología del Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, por su destacada trayectoria académica y sanitaria.

Asimismo, será distinguido como Hijo Predilecto el periodista Juan Francisco Fontes, quien durante más de seis décadas ha desarrollado una labor informativa vinculada a los puertos de Las Palmas, documentando y retratando con rigor la historia del Puerto de La Luz.

Por otro lado, el Cabildo ha propuesto como Hija Adoptiva a María de los Ángeles Sánchez Domínguez, en reconocimiento a su firme defensa del movimiento vecinal y de los barrios de la ciudad, así como a su compromiso con la labor cotidiana de los hombres y mujeres que conforman el tejido social de la capital grancanaria.

