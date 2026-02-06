Moya vive un intenso fin de semana de actos en honor a Nuestra Señora de Candelaria

La Villa de Moya continúa celebrando las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria con un amplio programa de actos que tendrá su punto álgido este fin de semana, combinando tradición, cultura y música.

Uno de los actos más esperados será la tradicional peregrinación desde Fontanales hasta el casco, que se celebrará este sábado 7 de febrero, a partir de las 9.30 horas, en honor a la patrona del municipio. Las guaguas partirán desde el casco a las 9.00 horas, para todos aquellos que se han inscrito. A mitad de camino todos los participantes disfrutarán de un refrigerio en el Barranco de Laurel.

Ese mismo sábado, por la tarde, tendrá lugar el 'Festival Dos Orillas. Punto, Décima y Canción', una cita cultural que pondrá en valor la tradición oral y musical. La jornada concluirá con el 'Concierto La Candelaria 2026', en el que actuarán The Papas and the Mojo, Aithamy DJ y Una Más, ofreciendo una noche de música y ambiente festivo para todos los públicos.

Las fiestas culminarán el domingo con la celebración de la función solemne en honor a Nuestra Señora de Candelaria y la posterior procesión por las calles del casco, poniendo el broche final a unas fiestas profundamente arraigadas en la Villa de Moya.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar y disfrutar de los actos programados.