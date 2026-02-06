Tres grandes planes gastronómicos para disfrutar del fin de semana en Gran Canaria

Gran Canaria se prepara para un fin de semana marcado por la gastronomía de proximidad, la tradición y el encuentro entre productores, cocineros y ciudadanía. Desde el corazón urbano de Las Palmas de Gran Canaria hasta la cumbre de Tejeda, la isla ofrece tres propuestas gastronómicas de gran formato que ponen en valor el producto local, el sector primario y la cultura canaria.

Ferias agroalimentarias, jornadas culinarias con participación educativa y fiestas populares con fuerte arraigo histórico convierten los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026 en una cita destacada para quienes disfrutan de la cocina y las tradiciones de la isla.

Feria Km.0 Gran Canaria en Mesa y López

La Feria Km.0 Gran Canaria celebra su 35ª edición los días 7 y 8 de febrero en la Zona Comercial Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. El evento se desarrollará en horario de 09:00 a 14:00 horas y reunirá a alrededor de 50 productores de distintos puntos de la isla.

Este mercado al aire libre se ha consolidado como uno de los principales escaparates del producto local y de proximidad, fomentando un modelo de consumo responsable y sostenible. Los asistentes podrán adquirir directamente alimentos producidos y transformados en Gran Canaria, reduciendo la huella ambiental y apoyando a la economía local.

Entre la oferta destacan quesos, miel, vinos, frutas y verduras frescas, gofio, cervezas artesanales, panadería tradicional, cafés, zumos naturales y dulces típicos, todos elaborados bajo controles de calidad y prácticas tradicionales.

La feria está promovida por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, con el respaldo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, y cuenta con la colaboración de entidades como el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Cajasiete y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

Primeras Jornadas de la Cuchara y Mercado Agrícola en Santa Lucía

El sábado 7 de febrero, el municipio de Santa Lucía de Tirajana acoge las Primeras Jornadas de la Cuchara, una propuesta que une gastronomía, formación y sector primario. La cita tendrá lugar de 12:00 a 17:00 horas en la Avenida de Canarias, a la altura de la Plaza de los Algodoneros, coincidiendo con la celebración del Mercado Agrícola.

El público podrá degustar platos elaborados con productos Kilómetro Cero a un precio simbólico de 3 euros, preparados por alumnado de seis centros educativos de Formación Profesional de la isla. Entre las recetas figuran elaboraciones tradicionales y creativas como potajes, arroces melosos, callos veganos, escaldón de gofio, marmitako o postres a base de calabaza, batata y frutas locales.

Participan centros como el CIFP Villa de Agüimes, CIFP San Cristóbal, CIFP Noroeste, IES Faro de Maspalomas, CIFP Felo Monzón e IES Bañaderos, mostrando el papel de la Formación Profesional en la valorización del producto local.

La jornada contará además con actividades infantiles, música en directo y verseadores, y será presentada por Thania Gil. La iniciativa busca reforzar el vínculo entre agricultores, ganaderos, alumnado y consumidores, dando visibilidad al sector primario insular.

Fiestas del Almendro en Flor en Tejeda

El tercer gran plan gastronómico y cultural del fin de semana se vive en la cumbre de la isla con las Fiestas del Almendro en Flor 2026, que se celebran del 6 al 8 de febrero en el municipio de Tejeda. Se trata de la 53ª edición de una cita declarada de Interés Turístico Nacional y profundamente arraigada en la identidad de Gran Canaria.

Estas fiestas celebran la floración del almendro, un fenómeno natural que marca el final del invierno y rinde homenaje a la agricultura tradicional y a la vida rural. Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de gastronomía típica, artesanía, música popular y muestras de oficios tradicionales, en un entorno natural privilegiado.

El programa incluye el Día del Turista, la entrega del Almendro de Plata, degustaciones populares y actividades pensadas para todas las edades. Desde el Ayuntamiento se recomienda el uso del transporte público, reforzado para facilitar el acceso al municipio.

Con propuestas que van desde el consumo de proximidad en entornos urbanos hasta la cocina tradicional en la cumbre, Gran Canaria ofrece este fin de semana tres planes gastronómicos de gran formato que combinan sabor, territorio y cultura, reforzando el valor del producto local y las tradiciones de la isla.