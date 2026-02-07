El gobierno de Santa Lucía de Tirajana se mantiene en minoría y se reparte las áreas de los tres concejales de Nueva Canarias
El Ayuntamiento, con el alcalde Francisco García a la cabeza, asumirá las áreas de los ediles cesados, tras descartar pactos con otras formaciones políticas
El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana descarta pactar con otras formaciones políticas con representación en el Consistorio y continuará en minoría tras el cese de los tres ediles de Nueva Canarias tras el pleno celebrado el pasado 29 de enero, ha anunciado este sábado el alcalde, Francisco García.
Los actuales ediles del equipo de gobierno municipal se reparten las áreas que tenían asignadas los concejales canaristas: Cultura, Urbanismo y Recursos Humanos.
García destituyó a Yaiza Pérez, entonces concejala de Cultura; Leví Ramos, de Urbanismo; y Ofelia Alvarado, de Recursos Humanos, «por deslealtad» al votar a favor de una moción contra el transfuguismo presentada por PP-AV, que afectaba al propio regidor, quien hace unos meses abandonó NC para integrarse en Primero Canarias.
El PSOE ha mostrado recelos por la forma en la que se ha gestionado la crisis en la institución local.
Habrá ampliación.
