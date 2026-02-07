El grupo de gobierno de Santa Lucía se mantiene en minoría y se reparte los cargos de Nueva Canarias

En minoría, «para dar estabilidad». El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, anunció este sábado en una conferencia de prensa que han descartado la entrada de concejales de otros partidos al grupo de gobierno formado por los escindidos de Nueva Canarias (integrados ahora en Primero Canarias), PSOE y Unidos por Gran Canaria, y pretenden continuar lo que queda de mandato buscando «con diálogo» el apoyo externo para los temas puntuales que requieran pasar el control plenario para sacarlos adelante. Mientras, el tripartito repartió entre los 12 ediles las Áreas de gestión que mantenían hasta ahora sus tres compañeros nacionalistas, tras ser destituidos el jueves de la semana pasada.

Francisco García reconoce haber mantenido en estos días contactos con el concejal en la oposición José Moreno, que manifestó públicamente su voluntad de apoyar al gobierno municipal. Sin embargo, la ley antitransfuguismo le deja imposibilitado para entrar en el gobierno, permaneciendo como concejal no adscrito desde su marcha de Fortaleza de Santa Lucía.

El alcalde, Francisco García. / LP / DLP

También lo hizo, añadió el alcalde, con «líderes» de otros partidos, pero que no han terminado de cuajar, sin entrar en grandes detalles

Apoyos puntuales

Sin embargo, las negociaciones no han terminado de fructificar con alianzas formales. De ahí que la intención del alcalde es lograr acuerdos puntuales cuando necesiten una mayoría para sacar adelante sus propuestas, quedando por tanto en el pleno en minoría y en manos de las decisiones de la oposición.

El portavoz socialista, Saúl Goyes, aclara que se sentó con el Partido Popular, pero que han optado por esta solución que a su entender les da «estabilidad», ya que «los números son los que son».

Goyes manifestó en presencia de sus socios que el PSOE local «ha seguido con atención los acontecimientos que han derivado en esta situación». Y que están en un escenario «complejo», pero que «hay que tener altura política.

"Le hemos trasladado al alcalde que las decisiones de calado en el ámbito institucional deben ser consensuadas con diálogo y, sobre todo, con cooperación» Saúl Goyes — Portavoz del PSOE de Santa Lucía

En este sentido, no pudo ocultar su incomodidad por esta crisis de gobierno, de la que ellos asegura que son ajenos. «Le hemos trasladado al alcalde que las decisiones de calado en el ámbito institucional deben ser consensuadas con diálogo y, sobre todo, con cooperación».

En cualquier caso, afirmó que «el grupo socialista ha optado por mantener su presencia dentro del grupo de gobierno», porque la prioridad es «la gobernabilidad, la estabilidad y preservar el buen funcionamiento de esta Administración».

"Gracias por la voluntad de continuar" Sergio Vega — Unidos por Gran Canaria

Por su parte, el líder de Unidos por Gran Canaria, Sergio Vega, mostró su total respaldo al alcalde, durante la comparecencia. Y agradeció a sus compañeros la «voluntad de continuidad» mostrada tras esta crisis política municipal.

La mayoría está en la oposición

Francisco García anunció que los 12 concejales del tripartito de gobierno mantendrán sus competencias, y sumarán ahora las que dejaron libres tras la expulsión los concejales de Nueva Canarias, Yaiza Pérez, Leví Ramos y Ofelia Alvarado, que gestionaban las áreas de Cultura, Urbanismo y Recursos Humanos, respectivamente.

Los tres ediles de NC han pasado a la oposición, junto a Fortaleza (cuatro concejales) Vox (3), PP-AV (2) y el edil no adscrito, tras su marcha del partido localista.

Como se recordará, Francisco García los echó el jueves 26 en un pleno tras apoyar una moción contra el transfuguismo presentada por PP-AV, que afectaba a García y a sus otros cinco concejales, quienes hace unos meses abandonaron Nueva Canarias para integrarse en el proyecto político de Municipalistas Primero Canarias.

Esto supone que el grupo de gobierno agrupa 12 votos, uno menos de lo necesario para tener la mayoría absoluta (13), de un total de 25 concejales.

«Se valoró que entrase algún otro grupo, pero decidimos tener apoyos puntuales para las acciones de gobierno», apuntó el alcalde.

Disciplina para el regidor

En el nuevo reparto, el alcalde deja en sus manos la concejalía de Ordenación del Territorio, junto a la Policía Local que lleva desde su toma de posesión.

A su vez, Sergio Vega sale fortalecido al asumir a sus anteriores competencias las Áreas de Cultura y la zona alta del municipio.

La socialista Olga Cáceres se hace cargo también de la Oficina de Atención Ciudadana. Y su compañero José Manuel Vera asume Identidad, a sus cargos anteriores.

Minerva Pérez será la responsable de Disciplina Urbanística y Actividades Clasificadas. Roberto Ramírez toma Recursos Humanos. Mario Bordón gestionará las escuelas infantiles. Francisco Guedes, Movilidad, Tráfico y Transportes. Y, por último, Minerva Pérez, llevará Solidaridad Internacional.

A su vez, el primer teniente alcalde seguirá siendo el socialista Julio Ojeda; el segundo Sergio Vega (UnidosxGC), que obtiene ahora esta representatividad; tercera Minerva Pérez (Primero Canarias); cuarta Verónica Suárez (PSOE); quinto Roberto Ramírez; el sexto José Miguel Vera (PSOE); la séptima Arminda Santana (Primero), y la octava Olga Cáceres (PSOE).

A diferencia de otros municipios que han desembocado en mociones de censura, el PSOE de Santa Lucía mantiene el pacto con los integrantes de Primero Canarias (escindidos de NC).

Y solo en La Aldea continúan en estos momentos juntos ambos grupos nacionalistas, tras la ruptura del partido, una vez saltó por los aires la semana pasada esta relación en este municipio del Sureste grancanario.