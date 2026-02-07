Moya celebra la tradicional peregrinación en honor a Nuestra Señora de Candelaria

La Villa de Moya celebró este fin de semana la tradicional peregrinación en honor a Nuestra Señora de Candelaria, uno de los actos más representativos de las fiestas patronales, que reunió a numerosos vecinos y vecinas en una jornada marcada por la devoción, la convivencia y las tradiciones.

La peregrinación partió desde Fontanales hasta el casco del municipio, recorriendo distintos puntos del municipio en un ambiente festivo y de hermandad. Durante el trayecto, se realizó una parada técnica en la ermita de Barranco Laurel, donde las personas participantes pudieron disfrutar de un pequeño aperitivo y chocolate.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó la importancia de este acto dentro del programa festivo, señalando que "la peregrinación es uno de los momentos más especiales de nuestras fiestas, porque une fe, tradición y encuentro vecinal, manteniendo vivas unas costumbres que forman parte de la identidad de la Villa de Moya".

Asimismo, agradeció la participación y el comportamiento ejemplar de todas las personas asistentes, y la colaboración de quienes hicieron posible el desarrollo de la jornada.

La peregrinación se enmarca dentro de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, una celebración profundamente arraigada en el municipio y que cada año congrega a cientos de personas en torno a la patrona de la Villa de Moya.

Mañana, domingo, tendrá lugar la función solemne en honor a Nuestra Señora de Candelaria presidida por el párroco Don Roberto Rivero con la participación del Coro de cámara COMcanto y la procesión por las calles del casco acompañada por la Agrupación Musical Cumbres y Costas.