Las presas públicas de Gran Canaria suben al 18,6% de su capacidad tras las lluvias de enero

Los siete embalses públicos de Gran Canaria están al 18,88% de su capacidad total tras las lluvias del pasado mes de enero y acumulan unas reservas de casi dos millones de metros cúbicos, con dos de ellos, los de La Candelaria y El Vaquero, ambos en el municipio de Artenara, completamente llenos, según los datos publicados ayer por el Consejo Insular de Aguas.

Las presas del Cabildo recogieron en enero 708.349 metros cúbicos, que sumados a los que se embalsaron tras las precipitaciones de los meses de noviembre y diciembre han elevado la cantidad almacenada a 1.976.543 metros cúbicos, lo que supone ese casi 19% del volumen máximo, el 8,37% si se contabilizara la presa de Soria, de propiedad semiprivada, que está completamente vacía por las obras de la central hidroeléctrica de Salto de Chira.

Las precipitaciones del primer mes dejan 708.000 metros cúbicos y garantizan el riego agrícola uno o dos años

Aunque el agua almacenada en los siete embalses de titularidad pública equivale todavía a una quinta parte de su capacidad total, las lluvias de los últimos tres meses han aliviado la sequía que sufre la isla y garantizan el riego agrícola para uno o dos años, en función de lo que llueva en los próximos meses y de las temperaturas del verano.

Las reservas habían bajado a un mínimo histórico durante el mes de octubre de 2025, con solamente 413.994 metros cúbicos de agua agrícola, el 3,90% del volumen total -el 1,75% al incluir a la presa de Soria- y cinco de los siete embalses del Cabildo prácticamente vacíos, los de Chira, Ayagaures, La Candelaria, Fataga y El Vaquero.

Alivio tras años de sequía

Esa sequía se empezó a remediar con la sucesión de borrascas de finales de año y se ha aliviado aún más con las lluvias persistentes de mediados de enero, donde en un periodo de 15 días se registraron más de 400 litros por metro cuadrado en puntos de la cumbre y de las medianías de Gran Canaria, como en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Los Llanos de La Pez, Valleseco o Teror.

Una parte de esas precipitaciones, que incluyeron una nevada en zonas altas de la isla, acabaron en las grandes presas del Cabildo, según la información publicada ayer por el Consejo Insular de Aguas. Así, el embalse de Chira, pese a estar también en obras por la planta hidroeléctrica, recibió en enero 152.015 metros cúbicos y aumentó sus reservas a 406.352 metros, el 8,16% de su volumen.

La presa de Ayagaures sigue en mínimos, 6.497 metros, el 0,35%, porque el agua caída en esa cuenca entra primero en La Gambuesa, que recogió 583.644 metros y subió hasta los 590.141 metros, el 43,76% de su capacidad.

Presas llenas

Las cuencas del norte fueron las más favorecidas por las lluvias de enero y las dos presas del Cabildo pasaron de estar vacías en noviembre a rebosar. La Candelaria embalsó en enero 238.718 metros cúbicos y alcanzó su nivel máximo, 396.884 metros. La otra presa del Cabildo en Artenara, El Vaquero, almacena su tope, 267.041 metros, tras recibir otros 90.981 metros durante el pasado mes. Aparte de llenarse, los excedentes de esas presas alimentan a una de las privadas de la cuenca de La Aldea, la de El Parralillo.

Noticias relacionadas

En las cuencas del sur, El Mulato, en Mogán, recogió 59.839 metros y aumentó a 242.207, el 31,88% de su capacidad. Por último, la de Fataga, casi vacía en los últimos años, almacena 13.421 metros cúbicos, el 4,09%, tras recibir otros 5.365 metros.