Suites con piscina privada y una terraza panorámica junto al Yumbo: así es la reforma de los apartamentos Playa del Sol

La renovación de la planta alojativa de la zona turística del sur de Gran Canaria recibe un impulso con la reforma integral de uno de sus complejos más emblemáticos. La empresa gallega Prafamar acomete la mayor transformación de su historia con la renovación integral de los apartamentos Playa del Sol, que inauguró el fundador de la compañía, Manuel Prado, en 1978. El complejo, situado entre la avenida de Tirajana y el centro comercial Yumbo, cambiará por completo sus instalaciones, cuya reapertura se prevé para octubre de este año.

«Implica una renovación 360, integral, de todo el complejo, desde habitaciones a zonas comunes», explica José Prado, uno de los propietarios de Prafamar. Las obras comprenden desde una transformación total de las habitaciones, con una modernización de la decoración y la instalación de aire acondicionado en todas ellas, a una nueva piscina.

De 140 a 138 habitaciones con suites con piscina privada

Hace 15 años se realizó una pequeña intervención en el complejo en las habitaciones y la piscina. Ahora, con una nueva inversión, la empresa familiar reducirá ligeramente su capacidad y pasará de 140 habitaciones a 138, debido en parte a la construcción de una nueva recepción, que ampliará su tamaño de manera considerable al trasladarse hacia la entrada de la avenida de Tirajana.

Una de las apuestas más innovadoras es la creación de suites con piscinas privadas en la primera planta, con vistas hacia el centro comercial Yumbo y que contarán además con rampas de acceso hacia la zona de la piscina comunitaria. Este sector se remozará por completo con un nuevo vaso y la creación de un bar-piscina con una oferta más atractiva.

Una terraza con vistas al Yumbo y las dunas

La joya de la corona de la reforma estará en la azotea del edificio, que se adaptará para albergar una terraza que se quiere convertir «en un referente para la zona del Yumbo y del sur de la Isla», señala Prado. La intención es aprovechar las vistas desde lo alto de las cinco plantas hacia el centro comercial e incluso las dunas para abrirse tanto a los huéspedes como a clientes externos, con un ascensor directo desde la calle. La empresa está negociando con grupos de Gran Canaria con experiencia en este tipo de negocios para externalizar su gestión.

La apuesta por una oferta gastronómica de calidad se cristaliza también con la reforma del local de amplio espacio para el restaurante. «Queremos meter a alguien que sea referencia y con experiencia para cambiar por completo la restauración del complejo», añade Prado.

Mantendrá las tres estrellas

A pesar de la inversión, el establecimiento mantendrá la categoría de tres estrellas, aunque con la reforma sea equiparable a un cuatro estrellas. «La categorización por estrellas está pasando a la historia, porque hoy en día no importan tanto como el posicionamiento en páginas como Booking o Tripadvisor y las valoraciones en internet», considera Prado. «La idea es escalar un peldaño y atraer un cliente de un poder adquisitivo un poquito más alto», añade.

El perfil de cliente del complejo, destinado al público sólo adulto, varía según la época del año. En invierno, durante la temporada alta, el Playa del Sol trabaja sobre todo con turistas suecos jubilados que permanecen entre una semana y un mes. La relación que empezó con el touroperador nórdico Ving, hoy Nordic Leisure, hace 48 años, se mantiene como una constante. Desde abril hasta octubre el tipo de usuario se traslada al público gay, un segmento que Prado califica como «superfuerte» y con «unos clientes muy buenos teniendo en cuenta la ubicación, al lado del Yumbo». Esta clientela veraniega también destaca por su elevado poder adquisitivo y fidelidad al establecimiento.

La reforma responde a las demandas de una clientela que durante décadas ha elegido este complejo por su ubicación privilegiada. «Ya venía gente con un poder adquisitivo muy alto que han llegado aquí por el lugar, no por buscar un cinco estrellas; les gusta mucho que esté frente al Yumbo, las zonas comunes y el ambiente que tiene», explica el empresario.

Una empresa familiar

Detrás del Playa del Sol está Prafamar S.L., una empresa familiar gallega que este año cumple cinco décadas de historia en las Islas. Manuel Prado Moure, fundador de la compañía, llegó a Gran Canaria en 1976 «a una isla con un clima maravilloso y en un momento perfecto para invertir», recuerda su hijo. Dos años después compró los terrenos del futuro complejo Playa del Sol con la intención de construir un hotel para luego venderlo. Pero la propuesta del por aquel entonces touroperador nórdico Ving para traer turistas suecos cambió sus planes y mantuvo la explotación de los apartamentos.

Además del Playa del Sol, Prafamar también gestiona en Canarias el Surfing Colors, situado en el entorno de las dunas de Corralejo en Fuerteventura. Un hotel de concepto diferente, más enfocado al público familiar y deportivo y que combina apartamentos y habitaciones. El establecimiento, que abrió como apartahotel en 2012 tras ser apartamentos desde 1986, también ha sido objeto de una reforma recientemente.

Sin intención de vender

Tras el fallecimiento de Manuel Prado en 2011, la segunda y ahora hasta la tercera generación de la familia continúan al frente del negocio, que ha resistido los cantos de sirena de las ofertas para vender o externalizar sus activos. «En Playa del Sol hemos tenido muchas novias, que nos han tanteado para comprar o meterse en la gestión, pero hemos dicho que no», recalca Prado. «Es nuestro hotel, lo explotamos y nos va bien, no tenemos ninguna intención de externalizar», afirma con rotundidad.

La estrategia de la compañía para el futuro consiste en mantener el carácter familiar del negocio e invertir en la mejora continua de sus activos en Canarias, donde siempre ha estado el corazón de su actividad empresarial.