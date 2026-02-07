El restaurante ubicado en este municipio de Gran Canaria que conquista con comida canaria: la carne de cabra es una de sus especialidades

Gran Canaria cuenta con restaurantes que se convierten en paradas obligatorias para quienes visiten la isla. Al sur de la isla, más concretamente en el municipio de Mogán, el Canario de Oro es un establecimiento para quienes buscan comida canaria elaborada con productos locales y carnes a la brasa.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Este restaurante canario es un acierto seguro en el sur de Gran Canaria", aseguran.

Parrillada a la brasa

Uno de los grandes reclamos es su parrillada, elaborada a la brasa al momento e ideal para compartir. Los creadores de contenido se decantaron por pedir una parrillada para dos que incluía "entrecot, solomillo, chorizo, diferentes tipos de salchichas y morcilla", acompañada de piña de millo, ensalada, papas naturales y su salsa chimichurri casera.

Para los amantes de la cocina tradicional, también cuentan con caracoles que son otro de los grandes platos del Canario de Oro, "son de los mejores que he probado". El restaurante se caracteriza por mantener una excelente elación calidad-precio, algo que lo ha convertido en una opción muy popular en la zona

La carne de cabra, el plato estrella de la casa

Si hay una especialidad que define al Canario de Oro es su carne de cabra. "Nuestra carne de cabra, nuestro top ventas", afirman en su cuenta de Instagram. Ese plato es una de las elaboraciones que tienen que pedir quienes visiten el restaurante. "Es súper tierna y llena de sabor", comentan los creadores de contenido.

Otro imprescindible es el queso frito canario con mermelada de mango de Mogán, una combinación que resalta la calidad del producto local.

Los amantes del dulce, puede decantarse por alguno de sus postres caseros, especialmente por sus tartas de queso que "son una pasada".

Horario y ubicación

Canario de Oro se encuentra en la calle de San Antonio de Padua, 18, en Mogán. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado el restaurante.

Abre de lunes a viernes de 11:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados reduce su horario hasta las 19:00 horas y los domingos sus clientes puede visitar el local de 11:00 a 17:00 horas.

Gracias a su servicio cercano y su cocina canaria tradicional el establecimiento se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan en sur de Gran Canaria.