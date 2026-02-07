SPAR Gran Canaria refuerza sus políticas internas de igualdad e inclusión en el empleo

SPAR Gran Canaria continúa desarrollando una estrategia corporativa orientada a la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral, con acciones centradas principalmente en la formación interna, la mejora de los procesos de gestión de personal y el fortalecimiento de una cultura organizativa equitativa. La compañía, integrada en el grupo Cencosu, cuenta con una plantilla que supera las 3.600 empleadas y empleados en la isla.

Estas medidas se enmarcan en un modelo empresarial que busca trasladar a su estructura interna valores alineados con las demandas sociales actuales, especialmente en ámbitos como la igualdad de género, la diversidad y el bienestar laboral.

Un Plan de Igualdad en desarrollo desde 2023

Desde el año 2023, el grupo Cencosu dispone de un Plan de Igualdad que contempla cerca de medio centenar de medidas. Estas acciones abarcan ámbitos clave como la selección de personal, la contratación, la formación, la promoción profesional y la sensibilización del equipo humano.

El objetivo principal de este plan es garantizar la igualdad en todos los procesos internos, así como prevenir cualquier tipo de discriminación en el entorno laboral. Según informa la empresa, el plan continúa en fase de desarrollo y evaluación, con el propósito de consolidar una cultura corporativa basada en la equidad.

Jornadas Recursos Humanos SPAR Gran Canaria. / La Provincia

Formación interna como eje de la inclusión

Uno de los pilares de la estrategia de SPAR Gran Canaria es la formación continua de su plantilla. Solo en 2025, la compañía desarrolló un total de 157 acciones formativas, centradas en áreas como:

Prevención de riesgos laborales

Igualdad de género y sensibilización

Desarrollo de habilidades profesionales

Bienestar y felicidad en el trabajo

Capacitación técnica y profesional

Este enfoque formativo busca mejorar no solo la cualificación del personal, sino también reforzar valores vinculados al respeto, la diversidad y la mejora constante del clima laboral.

Compromisos renovados de cara a 2026

De cara a 2026, la empresa ha anunciado su intención de renovar y ampliar su compromiso con el bienestar de la sociedad canaria, en coordinación con el comité de empresa. Entre los objetivos planteados figura la puesta en marcha de nuevas iniciativas formativas e informativas, dirigidas a profundizar en una cultura de igualdad real y efectiva dentro de la organización.

Estas acciones se integran en una visión a medio y largo plazo que sitúa a las personas en el centro de la gestión empresarial, un enfoque cada vez más presente en las políticas de responsabilidad social corporativa.

Participación en foros especializados

Como parte de esta línea de trabajo, SPAR Gran Canaria participó en enero en el Equality Forum 2026, un encuentro de ámbito académico y empresarial que reunió a instituciones públicas y privadas para intercambiar experiencias y analizar buenas prácticas en igualdad, diversidad e inclusión.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.