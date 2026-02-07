Arucas
Los vecinos del Mirador Domingo Rivero de Arucas denuncian que llevan 40 años en el limbo
Los residentes afirman sentirse olvidados por el Ayuntamiento de Arucas, después de que el promotor se desentendiera de ellos
Un año sin respuesta para echar picón en sus calles de tierra con grandes baches y embarradas por la lluvia, meses con una tubería de agua de abasto vertiendo calle abajo y nadie lo ha reparado pese a los avisos, sin servicio de recogida de basura y de correos a domicilio, las ambulancias no llegan a entrar, sin alcantarillado ni alumbrado público, y hasta bicicletas de montaña que pasan a toda velocidad sin tener en cuenta que viven niños. Los vecinos de la urbanización Mirador Domingo Rivero, de Arucas y situada en la carretera a Teror, se consideran unos grandes olvidados de una ciudad en crecimiento, dentro de un limbo desde hace casi 40 años entre la Administración local y el promotor y sus actuales herederos.
Autoconstrucción
El barrio nació al amparo del inversor que da nombre a la urbanización, que parceló y vendió estos terrenos. Sin embargo, los propietarios que autoconstruyeron sus casas se encontraron en medio de las discrepancias entre el dueño de los terrenos y la autoridad municipal. En total unas 70 viviendas y un centenar de vecinos residentes habituales, que llevan luchando durante décadas por los servicios más básicos y por disponer de todos los papeles en regla.
La Asociación de Vecinos Mirador Domingo Rivero recuerda que existía un acuerdo con el antiguo propietario, pero que su imprevisto fallecimiento paralizó por completo la firma. Después de eso, sus herederos no la retomaron. Hace unos años se sentaron con el concejal de Urbanismo, Octavio Rodríguez, que se comprometió a resolverlo.
El Supremo tumbó el Plan
El tiempo ha pasado y las esperanzas han decaído, pese a que la batuta de ‘tomar las riendas’ de esta regularización por el tiempo transcurrido ya corresponde al Ayuntamiento, por lo que han podido descubrir.
Para colmo, el suelo catalogado de rústico iba a pasar a ser urbanizable con el Plan General de Ordenación Urbana que tumbó el Tribunal Supremo por un defecto de forma en una sentencia judicial del año 2020. Esto ha obligado a reiniciar el procedimiento, después de alcanzar un consenso general.
«Para una cosa tan sencilla, que ellos no iban a poner ni siquiera el dinero para arreglar los caminos interiores, y no tenemos respuesta»
Mientras tanto, los vecinos están hartos de que se les tenga olvidados. Y ponen como ejemplo que hace uno año pidieron permiso para echar ellos mismos picón en los caminos de tierra para poder mejorar el paso de los coches y todavía siguen esperando la autorización municipal. «Para una cosa tan sencilla, que ellos no iban a poner ni siquiera el dinero para arreglar los caminos interiores, y no tenemos respuesta», señalan.
La situación ha empeorado ahora con las lluvias caídas sin parar desde octubre, que han dejado enfangados y con más grietas los caminos interiores, sin asfaltar.
Las cartas de correos, en la carretera
Las cartas y la basura se recogen en la entrada de la urbanización, ya que los trabajadores no entran. Ni siquiera todos los taxistas lo hacen. «Solo vemos desatención, porque a quien le toca tomar medidas es al Ayuntamiento. Nosotros estamos en medio. En un problema que lleva casi 40 años. Ya no sabemos qué hacer, porque quien nos tiene que representar no lo hace. Tenemos las manos atadas. Este es un barrio abandonado, aunque somos muy participativos con las cosas que hacemos para todos los vecinos».
«El Ayuntamiento de Arucas debe coger el toro por los cuernos"
Aseguran que existía un anteproyecto para la urbanización del barrio, con una inversión de tres millones, y que han estado dispuestos a fijar su colaboración, pero que nadie ha mostrado su disposición a sentarse con ellos. «El Ayuntamiento de Arucas es el que debe coger el toro por los cuernos y resolver cuanto antes nuestro problema; estamos en medio de los dueños que debían urbanizarla con todos los permisos y el propio Ayuntamiento, pero no se hace nada para resolverlo», señalan los miembros de la directiva.
La asociación ha intentado sin éxito que se les coloquen señales de advertencias a las motos y bicicletas de montaña que bajan por esa zona rural para que tomen precauciones, pero tampoco han obtenido respuesta alguna.
Una tubería de agua ‘limpia’ lleva meses rota y sigue corriendo sin que se preocupen de cortarla, pese a comunicarlo también.
El barrio esta formado por seis calles, con viviendas de autoconstrucción y algunas aisladas. La mayoría son de residentes, aunque hay segundas casas.
Marginados frente a otros barrios rurales nacidos en los alrededores
Los vecinos de este núcleo rural de la zona alta de Arucas lamentan que su urbanización se haya visto marginada frente a otros barrios situados en las inmediaciones, que nacieron también de una forma improvisada, y que han visto cómo sus problemas se solucionaron con el paso del tiempo, por el empeño de los responsables municipales, mientras ellos quedaban relegados ante la Administración. La directiva de la asociación vecinal esperaba que se cumpliera el compromiso del concejal de Urbanismo, Octavio Rodríguez, de que entraría de lleno para solventar su situación hace unos años, una vez resolviera otros casos similares. Pero la realidad les ha dado de frente. Y, de momento, las perspectivas se han vuelto a poner oscuras, sin que sepan los motivos. El colectivo vecinal asegura que los residentes están dispuestos a colaborar en este proceso de legalización, aportando también en su justa medida la derrama económica necesaria. Pero que debe ser el Ayuntamiento quien encabece este proyecto empantanado, con los herederos del promotor al otro lado de la silla.
