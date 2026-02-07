Los vecinos del Mirador Domingo Rivero de Arucas denuncian que llevan 40 años en el limbo

Un año sin respuesta para echar picón en sus calles de tierra con grandes baches y embarradas por la lluvia, meses con una tubería de agua de abasto vertiendo calle abajo y nadie lo ha reparado pese a los avisos, sin servicio de recogida de basura y de correos a domicilio, las ambulancias no llegan a entrar, sin alcantarillado ni alumbrado público, y hasta bicicletas de montaña que pasan a toda velocidad sin tener en cuenta que viven niños. Los vecinos de la urbanización Mirador Domingo Rivero, de Arucas y situada en la carretera a Teror, se consideran unos grandes olvidados de una ciudad en crecimiento, dentro de un limbo desde hace casi 40 años entre la Administración local y el promotor y sus actuales herederos.

Autoconstrucción

El barrio nació al amparo del inversor que da nombre a la urbanización, que parceló y vendió estos terrenos. Sin embargo, los propietarios que autoconstruyeron sus casas se encontraron en medio de las discrepancias entre el dueño de los terrenos y la autoridad municipal. En total unas 70 viviendas y un centenar de vecinos residentes habituales, que llevan luchando durante décadas por los servicios más básicos y por disponer de todos los papeles en regla.

Los vecinos denunciaron la rotura de una tubería, sin hacerles caso. / José Carlos Guerra

La Asociación de Vecinos Mirador Domingo Rivero recuerda que existía un acuerdo con el antiguo propietario, pero que su imprevisto fallecimiento paralizó por completo la firma. Después de eso, sus herederos no la retomaron. Hace unos años se sentaron con el concejal de Urbanismo, Octavio Rodríguez, que se comprometió a resolverlo.

El Supremo tumbó el Plan

El tiempo ha pasado y las esperanzas han decaído, pese a que la batuta de ‘tomar las riendas’ de esta regularización por el tiempo transcurrido ya corresponde al Ayuntamiento, por lo que han podido descubrir.

Vista del paisaje rural de esta urbanización. / José Carlos Guerra

Para colmo, el suelo catalogado de rústico iba a pasar a ser urbanizable con el Plan General de Ordenación Urbana que tumbó el Tribunal Supremo por un defecto de forma en una sentencia judicial del año 2020. Esto ha obligado a reiniciar el procedimiento, después de alcanzar un consenso general.

«Para una cosa tan sencilla, que ellos no iban a poner ni siquiera el dinero para arreglar los caminos interiores, y no tenemos respuesta» Asociación de Vecinos Mirador Domingo Rivero

Mientras tanto, los vecinos están hartos de que se les tenga olvidados. Y ponen como ejemplo que hace uno año pidieron permiso para echar ellos mismos picón en los caminos de tierra para poder mejorar el paso de los coches y todavía siguen esperando la autorización municipal. «Para una cosa tan sencilla, que ellos no iban a poner ni siquiera el dinero para arreglar los caminos interiores, y no tenemos respuesta», señalan.

Algunos de los baches en las calles de tierra de la urbanización Mirador Domingo Rivero, en Arucas. / José Carlos Guerra

La situación ha empeorado ahora con las lluvias caídas sin parar desde octubre, que han dejado enfangados y con más grietas los caminos interiores, sin asfaltar.

Las cartas de correos, en la carretera

Las cartas y la basura se recogen en la entrada de la urbanización, ya que los trabajadores no entran. Ni siquiera todos los taxistas lo hacen. «Solo vemos desatención, porque a quien le toca tomar medidas es al Ayuntamiento. Nosotros estamos en medio. En un problema que lleva casi 40 años. Ya no sabemos qué hacer, porque quien nos tiene que representar no lo hace. Tenemos las manos atadas. Este es un barrio abandonado, aunque somos muy participativos con las cosas que hacemos para todos los vecinos».

«El Ayuntamiento de Arucas debe coger el toro por los cuernos" Vecinos

Aseguran que existía un anteproyecto para la urbanización del barrio, con una inversión de tres millones, y que han estado dispuestos a fijar su colaboración, pero que nadie ha mostrado su disposición a sentarse con ellos. «El Ayuntamiento de Arucas es el que debe coger el toro por los cuernos y resolver cuanto antes nuestro problema; estamos en medio de los dueños que debían urbanizarla con todos los permisos y el propio Ayuntamiento, pero no se hace nada para resolverlo», señalan los miembros de la directiva.

La asociación ha intentado sin éxito que se les coloquen señales de advertencias a las motos y bicicletas de montaña que bajan por esa zona rural para que tomen precauciones, pero tampoco han obtenido respuesta alguna.

Una tubería de agua ‘limpia’ lleva meses rota y sigue corriendo sin que se preocupen de cortarla, pese a comunicarlo también.

Noticias relacionadas

El barrio esta formado por seis calles, con viviendas de autoconstrucción y algunas aisladas. La mayoría son de residentes, aunque hay segundas casas.