El Goro acogerá el nuevo albergue con capacidad para 250 perros

El municipio de Telde ya cuenta con una parcela de más de 13.000 metros cuadrados ubicada en el polígono industrial de El Goro para llevar a cabo el nuevo albergue municipal de animales de la ciudad. Esta nueva infraestructura nace como una solución para aliviar la saturación del actual albergue, ubicado en la subida hacia Caserones, que desde hace tiempo ha quedado pequeño y no tiene la capacidad suficiente para hacer frente al creciente abandono de animales. La modernización de las instalaciones también es un factor clave en esta iniciativa, que busca ofrecer un entorno más adecuado tanto para los animales como para los profesionales que gestionan su bienestar.

El futuro albergue de El Goro será mucho más que un simple centro de acogida. La propuesta contempla una serie de espacios más modernos que mejorarán la atención y el cuidado de los animales. Entre ellas destacan un quirófano, una sala veterinaria, un salón multifuncional y una sala de espera. Además, el centro estará preparado para gestionar un cuidado integral a todos los animales domésticos que lleguen en situación de vulnerabilidad, ya sean perdidos, abandonados o incautados.

El nuevo edificio contará con una superficie de 3.500 metros cuadrados destinados a albergar a unos 250 perros, gatos y otros animales. A su vez, el anteproyecto también ha contemplado la construcción de un área de 2.500 metros cuadrados para el paseo de los animales, lo que facilitará que puedan disfrutar de un entorno más natural y saludable. Junto a esto, el albergue contará con una zona de depuración natural de agua y un aparcamiento de gran capacidad, tanto para los vehículos particulares como para el transporte logístico necesario para las operaciones diarias.

La ubicación del nuevo albergue en el polígono industrial de El Goro ha sido seleccionada por su gran ventaja estratégica y comodidad para los ciudadanos del municipio. Con más de 13.000 metros cuadrados de superficie, la parcela es de titularidad municipal y se encuentra en una zona que no está rodeada de viviendas ni de edificaciones dedicadas a actividades sociosanitarias. Esta elección garantiza que el día a día del albergue tendrá un menor impacto en los alrededores, especialmente en términos de contaminación acústica y olores, que suelen ser una preocupación para los vecinos que viven cerca de este tipo de centros.

Según Juan Francisco Artiles, concejal de Bienestar y Protección Animal, la ubicación en El Goro también ha sido una decisión pensada para mejorar la conectividad del albergue con el resto del municipio. «Este polígono está bien comunicado, lo que facilitará tanto el acceso al centro como la logística para los equipos encargados de la gestión del servicio. Además, es un lugar cómodo al que llegar, lo cual es importante para los vecinos y para aquellos que necesiten hacer uso de las instalaciones», explicó Artiles.

El proyecto tiene un presupuesto estimado de 3,4 millones de euros, y aunque actualmente se encuentra en fases preliminares, las expectativas son altas. «Aún estamos en el comienzo del proceso y es posible que haya algunos ajustes en el diseño, pero lo cierto es que estamos muy cerca de tener unas instalaciones renovadas y más amplias para atender a los animales del municipio de una manera más eficiente», señaló el concejal, quien añadió que este proyecto es uno de los principales focos de trabajo en su área.

Desde que en octubre de 2023 se encargó a la empresa pública Gesplan la gestión del servicio de recogida de animales perdidos, abandonados o incautados en el municipio de Telde, el Ayuntamiento ha dado un impulso importante a esta área. «Hemos mejorado el servicio y garantizado su funcionamiento hasta al menos 2028. Ahora, nuestro principal objetivo, al que estamos dedicando todos los esfuerzos, es la construcción de este futuro albergue de animales en Telde», concluyó el concejal.