Guía contrata a 30 trabajadores para refozar servicios públicos

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, acompañado del concejal de Recursos Humanos, Julián Melián, recibe a los 30 trabajadores municipales contratados a través del plan de empleo PES Santa María de Guía 2025-2026.

La actuación se enmarca dentro del Programa de Empleo Social, cuenta con un presupuesto de 486.422,91 euros y permitirá mejorar y reforzar los servicios municipales en ámbitos como el mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de espacios públicos, el apoyo a los servicios administrativos y nuevas tecnologías, así como el cuidado y limpieza de dependencias municipales.

Durante el acto de bienvenida, el alcalde trasladó a los nuevos trabajadores un mensaje institucional de acogida y compromiso, asegurando que «hoy se incorporan a una administración que necesita su trabajo, su implicación y su responsabilidad, y que confía en su capacidad para contribuir al buen funcionamiento del municipio», animándolos a aprovechar esta experiencia como una oportunidad de crecimiento personal y profesional para los próximos años, destacando la importancia de seguir formándose para optar a nuevos puestos de trabajo en los próximos años.

En este sentido, Gonçalves Ferreira subrayó que «no estamos hablando sólo de contratos de trabajo, sino de oportunidades reales de reinserción laboral, de recuperación de la autoestima personal y de generación de estabilidad para muchas familias del municipio que atraviesan situaciones difíciles».

Asimismo, recalcó que «estos programas demuestran que las políticas de empleo bien diseñadas tienen un impacto directo tanto en las personas como en la calidad de los servicios públicos».

De igual forma, el concejal de Recursos Humanos, Julián Melián, animó a los participantes a aprovechar al máximo esta oportunidad, señalando que «este programa no es sólo un contrato temporal, es una experiencia que puede marcar un antes y un después en la trayectoria personal y profesional de muchas personas si se sabe aprovechar con responsabilidad y compromiso».

En esta línea, Julián Melián subrayó durante el acto de bienvenida de los nuevos trabajadores la importancia de la formación continua, afirmando que «vivimos en un mercado laboral cada vez más exigente y cambiante, y la única forma de estar preparados es seguir formándose, adquiriendo nuevas competencias y mejorando el perfil profesional», recalcando que «habrá oportunidades, pero serán para quienes estén dispuestos a prepararse, a esforzarse y a crecer profesionalmente».

Este proyecto se desarrolla al amparo del acuerdo marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la realización de tareas de utilidad pública y de reinserción social, y tiene como objetivo principal favorecer la inserción laboral de personas desempleadas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social, mediante la ejecución de obras y servicios de interés general y social vinculados a competencias municipales.

Con este programa, el Ayuntamiento de Guía no sólo impulsa la mejora de la empleabilidad de las personas participantes, sino que también refuerza los servicios municipales, mejorando la atención que se presta a la población del municipio.

Noticias relacionadas

El proyecto PES Santa María de Guía 2025-2026 está subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, con cargo a los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC 2025) y a fondos procedentes de la Conferencia Sectorial. El importe total de la subvención asciende a 262.393 euros.