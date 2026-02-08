José Antonio Álamo García, uno de los últimos zapateros de Agaete: «Empaquetaba y se mandaba en guagua para toda la Isla»

José Antonio Álamo García (1938) tiene 87 años y es uno de los últimos testigos directos de la fabricación de zapatos en Agaete, junto a su hermano Agustín. Entró como aprendiz en Calzados Agaete de la calle León y Castillo cuando apenas contaba con 14 años. Allí, permaneció una docena de años, donde aprendió a hacer de todo, hasta los 26 años, cuando emprendió un nuevo rumbo laboral en Las Palmas de Gran Canaria.

«Yo entré como para aprendiz, y me daban lo que les parecía. Cuando cumplí un año, que ya me defendía para hacer todo lo que me decían, me apuntaron y me tenían asegurado también. Tenían unas máquinas terribles», señala, recordando que en estos años de penurias completaba sus ingresos con otros empleos.

«Hacía de todo, tacones, barría, engrasaba las máquinas, empaquetaba los zapatos para mandarlos a Teror, para el Sur, para todos los sitios, que se echaban en el coche de hora, los amarillos. Se hacía zapatos para todos, para mujeres, hombres y de niños. Y zapatos herrados para trabajar en las fincas, eran tachones que se trababan y se quedaban como un redondel para caminar en las tierras».

«Fue una época bonita». Se trabajaba, dice, pero también se pasaban momentos bonitos. Entre ellos, recuerda que él pelaba y una vez para hacer una perrería peló a su compañero ‘Santiaguito’ a la mitad. Y el otro lado hacía como que le estaba cortando el pelo. Y cuando bajó todo el mundo estaba muerto de risa. Subió corriendo, «pero yo me escondía dentro de un cartón de zapatos y no me encontró. Cuando bajó lo llamé, subió y le dije que era una broma. Usted no sabe cómo soy yo Santiaguito. Y él me decía: ‘Pues no me lo hagas más porque me dio vergüenza’. Pero ahí éramos todos hermanos».

No fue la única. «Para hacer perrerías cogíamos una tacha fina, la untábamos con un poco de almidón y cuando se sentaban se les clavaba. Yo aprendía con ellos. Como ellos me lo hacían, yo también se lo hacía a ellos.

En su memoria salen algunos de sus compañeros. «Allí éramos muchos trabajando. Periquito; el que fue alcalde, Andrés Rodríguez, que era yerno de maestro Pedro; ‘Magüillo’, Chano ‘el mojito’ y Domingo.

«No era un trabajo duro. Yo nunca los he encontrado duros los trabajos. Se hacían los zapatos a la medida de los clientes. Y si había que aumentarle se le ponía suela a la madera de la horma. No había problema ninguno. Cogiendo la medida maestro Pedro, el viejo».

José Antonio recuerda que los paquetes se mandaban para las islas, y no solo se quedaba aquí. Y lamenta que no guarde ningún zapato de la época, porque sus tías se los tiraron cuando se fue para Las Palmas. «Cuando me fui nunca más volví a hacer zapatos», señala. «Los zapatos de Agaete eran muy conocidos. Abajo iba mucha gente, porque Maestro Pedro era muy serio en el trabajo.

Entraban a las 08.00 y salían a las 12.00. Y después a las 14.00 y salían a las 17.30 de la tarde. «La fábrica se está cayendo a cachos», lamenta ahora, mientras señala que la fábrica de Valentín en San Sebastián se ha transformado en viviendas.

Su hermano Agustín Álamo García es la otra persona que se mantiene con vida de aquellas fábricas. En su caso, Agustín que tiene 85 años en la actualidad, estuvo apenas nueve meses. En su momento decía que «fue como un parto», según recoge el libro ‘La horma de la memoria’. Y entró más por deseos familiares que por interés propio en este oficio, del que fue aprendiz. Y su labor era ayudar en las tareas finales al fallecido Jerónimo Martín.