El Mercado Agrícola celebra su edición más festiva en pleno Carnaval de Gáldar

La cuarta edición del año del Mercado Agrícola de Gáldar, celebrada este domingo 8 de febrero en la calle Fernando Guanarteme, junto a la Iglesia de Santiago Apóstol, se convirtió en una de las más singulares y concurridas desde su lanzamiento. Inmerso en el bullicio, los colores y la alegría del Carnaval de Gáldar 2026, el mercado logró fusionar lo mejor del campo con el espíritu festivo de las fiestas de invierno, atrayendo a cientos de vecinos y visitantes.

Mientras en la plaza de Santiago las familias disfrutaban de una jornada completa con juegos y buen ambiente, en la calle Fernando Guanarteme se degustaba lo auténtico del sector primario local, fusionándose así la alegría carnavalera con la venta de productos Km 0 y de calidad. Además, se pudo saborear lo más tradicional con la degustación de tortillas de carnaval con miel y un delicioso potaje de lentejas, elaborados por el alumnado del PFAE con productos del propio mercado.

Agricultores y ganaderos ofrecieron productos frescos, de proximidad y trazabilidad contrastada, verduras de temporada, quesos artesanales, mieles silvestres, conservas caseras, licores y vinos de la tierra, en un ambiente distendido, familiar y lleno de vida.

El gran protagonista gastronómico fue, una vez más, el alumnado del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), que sorprendió a todos con unas tortillas de Carnaval, una propuesta creativa y sabrosa elaborada con ingredientes locales, servida con miel artesanal y acompañada de un reconfortante potaje de lentejas. La degustación gratuita, preparada al momento, se convirtió en un imán de público y un ejemplo de cómo la formación profesional puede dialogar con la tradición y la innovación.

El Mercado Agrícola de Gáldar es una iniciativa impulsada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar que tutela Agustín Martín Ojeda, enmarcado en el Programa Insular de Mercados Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros de Gran Canaria, con el apoyo de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo.