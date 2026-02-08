Moya celebra la función solemne en honor a Nuestra Señora de Candelaria
La procesión por las calles del casco tuvo un carácter especial, al no haberse podido celebrar el pasado lunes la tradicional procesión de las candelas
La Villa de Moya celebró este domingo, 8 de febrero, la función solemne en honor a Nuestra Señora de Candelaria, acto central de las fiestas patronales, que tuvo lugar en la iglesia de nuestro municipio y congregó a numerosos fieles y vecinos.
La eucaristía fue oficiada por el párroco Marcos Jesús Arencibia, quien presidió una ceremonia cargada de devoción en honor a la patrona de la Villa de Moya acompañado de Don Roberto Rivero y Don Andrés Rodríguez. Una vez finalizada la función solemne, la patrona, Nuestra Señora de Candelaria salió en procesión por las calles del casco, acompañada por las Corporación Municipal y por numerosos devotos y devotas, en un ambiente de fervor y respeto. Esta procesión tuvo un carácter especialmente significativo, ya que el pasado lunes no pudo celebrarse la tradicional procesión de las candelas, lo que convirtió el recorrido de hoy en un momento muy esperado por los fieles.
"La función solemne y la posterior procesión han sido una muestra del profundo sentimiento se le profesa a Nuestra Señora de Candelaria. Hoy hemos podido vivir un acto muy especial, marcado por la participación y la devoción, que refuerza nuestras tradiciones y nuestra identidad", resalta el alcalde, Raúl Afonso.
Con este acto, la Villa de Moya pone el broche final a unas fiestas que han vuelto a poner de manifiesto el profundo arraigo y devoción a Nuestra Señora de Candelaria y la importancia de mantener vivas las tradiciones.
