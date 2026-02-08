Nueva protesta en Salinetas en contra de las piscifactorías en la costa de Telde

La Plataforma Ciudadana por el Mar Limpio ha llevado a cabo este domingo en la playa de Salinetas la tercera acción de protesta en la costa del municipio de Telde, con el objetivo de trasladar al mar el rechazo social a la instalación de jaulas marinas de acuicultura en el entorno costero.

La iniciativa se desarrolló bajo el lema Defiende tu derecho. Defiende tu playa. La protesta contó con la participación de centenares de personas en tierra, según Telde Actualidad, y también de kayaks, buggies, tablas de surf y distintos elementos flotantes, configurando una imagen simbólica para evidenciar que la preocupación ciudadana ha superado el límite de la orilla.

Según la plataforma convocante, esta acción busca llamar la atención sobre el impacto que la acuicultura en jaulas marinas puede tener en el medio marino, el paisaje y el uso público de las playas, aspectos que consideran fundamentales para la protección del litoral y la calidad de vida de los vecinos.

Un momento de la manifestación, este domingo, en la playa de Salinetas para protestar por las granjas acuícolas en la costa de Telde / Martina Andrés

