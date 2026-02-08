Ritmo y diversión en el Carnaval Infantil en Familia de Gáldar

La Plaza de Santiago de Gáldar ha recibido con todo éxito la jornada del Carnaval Infantil en Familia del Carnaval de Gáldar 2026 en una luminosa mañana de domingo en la que numerosas mascaritas han demostrado que el Carnaval no tiene edad.

Castillos hinchables y divertidas actividades carnavaleras han atraído a muchas familias que han derrochado además imaginación para echarse a la calle con ingeniosos disfraces.

El Payaso Zapitto sorprendía a todos con sus actuaciones mezcla de magia y humor. A continuación, el ritmo de unos jóvenes artistas que llegan pisando fuerte, La Nueva Cantera, animaba a bailar a toda la plaza. Incombustibles, Los Lola capitaneados por su carismático cantante ofrecían sus fabulosas versiones de pop y rock de todos los tiempos.

El punto final lo ponía el ritmo y sabor latino de Armonía Show. Estilos para todos los gustos que han hecho de este Carnaval Infantil en Familia una jornada inolvidable para todos los públicos.

El Carnaval en familia vuelve a Gáldar el próximo domingo 15 de febrero con un pasacalles por el casco histórico y las actuaciones en el escenario de La Quinta de Kilombo Improvisado, Los 600, Los Salvapantallas y Orquesta La Combinación con la participación de DJ Ulises Acosta.

Y aún queda mucha programación preparada hasta el próximo 21 de febrero bajo el lema "Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido" todo organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas que dirige Julio Mateo Castillo.

El viernes 13 de febrero llega otra de las citas musicales más esperadas, La Original Sonora Dinamita de Lucho Argán y Xiu García. En el Recinto Cultural La Quinta a las 21:00h con entradas disponibles en https://www.tureservaonline.es/es/events/galdar-carnaval-2026-la-original-banda-sonora-dinamita.

La Gran Cabalgata del Carnaval de Gáldar 2026 recorrerá las calles el sábado 14 de febrero desde el Paseo de los Guanartemes a partir de las 17:00h, calentando motores para el Gran Mogollón de la Cabalgata a partir de las 21:00h en La Quinta con un cartel de lujo: Edwin Rivera, Tonny Tun Tun, Fuego y DJ Blin Blin.

El Entierro de la Sardina despedirá el Carnaval de Gáldar 2026 el sábado 21 de febrero a partir de las 21:00h para terminar con el Mogollón de la Sardina con las orquestas La Línea y Furia Joven en la Plaza de Santiago.

El programa con todos los actos y horarios se puede consultar en https://www.galdar.es/carnaval/ y @culturagaldar.